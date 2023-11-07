З Нідерландів до Румунії вилетіли 5 винищувачів F-16. На них тренуватимуться українські пілоти.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.

"П'ять нідерландських літаків F-16 сьогодні вилітають на авіабазу Фетешті в Румунії. Незабаром там відкриється навчальний центр для F-16, де готуватимуть пілотів з країн НАТО і України", — написала міністерка.

Що відомо про передачу Україні F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

20 травня нідерландський онлайн-сервіс для аналізу в сфері оборони повідомив, що Нідерланди скасували угоду про продаж винищувачів F-16 приватній компанії Draken International.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту G7 підтвердив, що його країна готова надати допомогу в підготовці українських військових пілотів.

Після саміту G7 стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами.

Американський президент Джо Байден підтвердив намір США навчати українських пілотів на F-16, проте зауважив, що Київ пообіцяв не застосовувати літаки для ударів по російській території.

22 травня речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом. Реалізовувати відповідний план партнери України розпочнуть у найближчі місяці.

Наступного дня генсек НАТО Єнс Столтенберг вказав, що західні союзники визначатимуть індивідуально, коли починати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

20 серпня прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна планує відправити Україні 19 багатоцільових винищувачів F-16.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що Україна може отримати перші винищувачі F-16 через 6-8 місяців, навесні 2024 року. Це залежить від термінів підготовки українських пілотів.

25 жовтня ВПС США повідомили, що українські пілоти почали тренуватися на багатоцільових винищувачах F-16 в американському штаті Аризона.