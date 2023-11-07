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На фронті загинули військові Павло Глабець та Сергій Кузьмич з Рівненщини
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На фронті загинули військові Павло Глабець та Сергій Кузьмич з Рівненщини

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На фронті загинули військові Павло Глабець та Сергій Кузьмич з Рівненщини
Фото: Telegram та сайт громад

У війні проти РФ загинули військові Павло Глабець з Вирівської громади на Рівненщині та Сергій Кузьмич з Сарненської ТГ.

Про загибель військовослужбовців повідомили у Telegram та на сайті громад.

Павло Глабець

Павло Глабець народився 28 березня 2002 року. Проживав у селі Ясногірка, Вирівської громади. 27 квітня 2022 року брав участь у бойових діях. Загинув під час виконання бойового завдання в Херсонській області.

Сергій Кузьмич

Сергій Кузьмич народився у 1997 році у Сарненському районі, проживав у селі Городець. Пізніше переїхав до Івано-Франківської області. Навчався в Івано-Франківському фаховому коледжі на спеціальності "Агрономія".

Старший солдат загинув 3 листопада, під час ракетного удару РФ по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Поховають чоловіка в Івано-Франківській області.

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