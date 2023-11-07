İşğal etilgen Keriçte patlamalar duyuldı: ne bilemiz

Boş aynıñ 7-sinde Salı künü vaqtınca işğal etilgen Qırımdaki Keriç şeerinde eki patlama duyuldı.
Yerli sakin, Suspilne Qırımğa bu aqqında haber berdi.
"Eki patlama duyuldı. Patlamalar şiddetli degil edi, belki şeer tışında", — dep añlattı o.
Qırımdaki soñ patlamalar aqqında ne bilemiz
- Boş aynıñ 7-siniñ gecesinde işğal etilgen Qırımdaki Saq ve Novofedorivka şeerlerinde patlamalar duyuldı. Bundan ğayrı Aqyarda rus Ava mudafaası sisteması çalıştı — tüşürilgen uçucısız aletlerniñ parçaları Aqleyizdeki şahsiy evge, Qaçıda ve Qırımçaqtaki şahsiy evge tüşti. Soñ meskün yerde adam elini qırdı.
- Boş aynıñ 4-ünde işğal etilgem Keriç şeerinde şiddetli patlamalar duyuldı. Qırım köprü rayonında tuman köründi. İşğal akimiyeti, AMSniñ çalışqanını bildirdi. Raketa ücümi vaqtında işğal etilgen Keriçteki "Zalıv" adlı gemi qurıcı zavodda bulunğan rus raketa taşıyıcısınıñ bozmaları, arbiy nevbetçilik yapmağa imkân bermez.
- Keriçteki "Zalıv" adlı gemi qurıcı zavodğa ücümden soñ "Askold" raketa gemisi ciddiy şekilde bozuldı ve tamir etilmez, dep USQ StratKom haber berdi.
- Orta küz ayınıñ 30-ında işğal etilgen Aqyarda patlamalar duyuldı. İşğal akimiyeti, şeerde AMSnıñ çalışqanını bildirdi.
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