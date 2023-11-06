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У порту Керчі помітили два судна з прихованими назвами на борту
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У порту Керчі помітили два судна з прихованими назвами на борту

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У порту Керчі помітили два судна з прихованими назвами на борту
Судно з прихованим номером у Керчі. Фото: krymr.com

У Керченському морському рибному порту окупованого Криму зафіксовано два судна, назви та ідентифікаційні номери яких приховали.

Про це повідомив кореспондент "Крим.Реалії".

Як уточнили у виданні, назви та судна ідентифікаційні номери закрили за допомогою підручних засобів.

Перший танкер пришвартували неподалік нафтового терміналу, а друге — перебуває в районі газового терміналу порту Керчі.

У порту Керчі помітили два судна з прихованими назвами на борту
У порту Керчі помітили два судна з прихованими назвами на борту. Фото: krymr.com

Що відомо про кримські порти в умовах окупації

З липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів Криму через окупацію півострова Росією. Український уряд закрив їх для міжнародного судноплавства.

Іноземні кораблі, які порушують заборону, потрапляють під санкції. Такі судна виключають з реєстрів судноплавств та вони більше не мають права ходити під прапорами деяких країн. Через це капітани суден-порушників приховують свої заходи у порти окупованого Криму — вони відключають автоматичну ідентифікаційну систему (AIS).

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