В Одесі розробники Костянтин та Максим Боряк модифікували спеціальні "плащі-невидимки" для військових. Вони блокують випромінювання тепла, роблять бійців непомітним, захищають від вогню та мокрого снігу. Як їх розробили та скільки коштує один такий плащ — у матеріалі Суспільного.
"Він створений для того, щоб можна було накинути його на себе, дійти до позиції та розташуватися на позиції. Накритися плащем та сховатися від засобів спостереження. ... Є маска спеціальна, яка захищає обличчя, капюшон захищає голову", — розповів Суспільному один з розробників плаща-накидки Максим Боряк.
Матеріал для плаща замовляють за кордоном, один таки має вагу до двох з половиною кілограмів. За словами винахідника та розробника плаща Костянтина Боряка, він захищає від дощу, мокрого снігу та високих температур:
"Окрім маскування, ще властивість: він не горить і це забезпечує захист військовослужбовців від відкритого вогню. Зрозуміло, що від вогнемета він не врятує, але від вибуху, від вибухових речовин, короткочасного полум’я він забезпечує цей захист".
Ідея для створення такого плаща виникла у розробників ще у 2014 році, коли вперше на полі бою росіяни застосовували прилади нічного бачення. Зараз плащ модифікували й представили сьомий зразок. Наразі Максим та Костянтин чекають відгуків від військових.
"Минулого місяця ми відправили партію під Авдіївку, і саме 14 числа почалася операція росіян в Авдіївці й ми досі чекаємо результатів випробування звідти. Наразі в нас є тільки письмовий відгук про те, що все сподобалося, але нам потрібна конкретика, що сподобалося, а головніше, що не сподобалося", — розповів Максим Боряк.
Розробники розповіли, що наразі через невелике виробництво та використання ручної праці ціна одного такого плаща — 20 тис. грн. Втім, за словами Максима Боряка, така ціна однаково нижча, ніж за американський аналог такого плаща.
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