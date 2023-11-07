В Одесі розробники Костянтин та Максим Боряк модифікували спеціальні "плащі-невидимки" для військових. Вони блокують випромінювання тепла, роблять бійців непомітним, захищають від вогню та мокрого снігу. Як їх розробили та скільки коштує один такий плащ — у матеріалі Суспільного.

"Він створений для того, щоб можна було накинути його на себе, дійти до позиції та розташуватися на позиції. Накритися плащем та сховатися від засобів спостереження. ... Є маска спеціальна, яка захищає обличчя, капюшон захищає голову", — розповів Суспільному один з розробників плаща-накидки Максим Боряк.

Максим Боряк у плащі-накидці, розробленій для військових в Одесі. Фото: Суспільне Одеса

Максим Боряк у плащі-накидці, розробленій для військових в Одесі. Фото: Суспільне Одеса

Матеріал для плаща замовляють за кордоном, один таки має вагу до двох з половиною кілограмів. За словами винахідника та розробника плаща Костянтина Боряка, він захищає від дощу, мокрого снігу та високих температур:

"Окрім маскування, ще властивість: він не горить і це забезпечує захист військовослужбовців від відкритого вогню. Зрозуміло, що від вогнемета він не врятує, але від вибуху, від вибухових речовин, короткочасного полум’я він забезпечує цей захист".

Максим Боряк у плащі-накидці, розробленій для військових в Одесі. Фото: Суспільне Одеса

Розробники плаща-накидки Максим Боряк та Костянтин Боряк. Фото: Суспільне Одеса

Ідея для створення такого плаща виникла у розробників ще у 2014 році, коли вперше на полі бою росіяни застосовували прилади нічного бачення. Зараз плащ модифікували й представили сьомий зразок. Наразі Максим та Костянтин чекають відгуків від військових.

"Минулого місяця ми відправили партію під Авдіївку, і саме 14 числа почалася операція росіян в Авдіївці й ми досі чекаємо результатів випробування звідти. Наразі в нас є тільки письмовий відгук про те, що все сподобалося, але нам потрібна конкретика, що сподобалося, а головніше, що не сподобалося", — розповів Максим Боряк.

Максим Боряк у плащі-накидці, розробленій для військових в Одесі. Фото: Суспільне Одеса

Максим Боряк у плащі-накидці, розробленій для військових в Одесі. Фото: Суспільне Одеса

Розробники розповіли, що наразі через невелике виробництво та використання ручної праці ціна одного такого плаща — 20 тис. грн. Втім, за словами Максима Боряка, така ціна однаково нижча, ніж за американський аналог такого плаща.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області