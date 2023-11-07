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На тимчасовому мості в Глиниці на Буковині пошкодився дерев'яний настил через навантаження вантажівок
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На тимчасовому мості в Глиниці на Буковині пошкодився дерев'яний настил через навантаження вантажівок

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На тимчасовому мості в Глиниці на Буковині пошкодився дерев'яний настил через навантаження вантажівок
Фото ілюстративне. Фото: Суспільне Чернівці

Тимчасовий міст у Глиниці, який передали Чернівецькій області партнери з Норвегії, потребує ремонту. За чотири місяці роботи на мості через значне навантаження вантажівок пошкодився дерев'яний настил.

Про це Суспільному повідомила речниця Служби відновлення та розвитку інфраструктури області Наталія Гатеж.

Тимчасова переправа, на якій дозволили рух з липня цього року, зазнала ушкоджень через недовговічність дерев'яних дощок. За словами Гатеж, сам міст є цілим.

"Дерев'яний настил йшов у комплекті з металевими конструкціями. Міст стоятиме далі, конструкції цілі та неушкоджені, а настил замінять", — розповіла Гатеж.

Наразі у Службі відновлення та розвитку інфраструктури області вирішують питання щодо того, хто фінансуватиме ремонт та коли він розпочнеться.

На тимчасовому мості в Глиниці на Буковині пошкодився дерев'яний настил через навантаження вантажівок
Фото: Суспільне Чернівці

Що відомо про міст у Глиниці

  • У січні 2023 року Україна отримала з Норвегії десять тимчасових мостів. Ним може пересуватися важкий транспорт, зокрема вантажівки з гуманітарною допомогою, карети швидкої, пожежні авто, повідомляли в міністерстві інфраструктури.
  • Основний міст у Глиниці збудували у 1959 році, у 1982 році його реконструювали. Міст у селі Глиниця спеціалізованою організацією був визнаний непрацездатним.
  • Наприкінці 2021 року міст демонтували. Відтоді кілька разів робили тимчасову переправу, але її розмивало. Тому автомобілям дозволяли їздити переправою у Неполоківцях, яка належить гравійно-піщаному заводу.
  • Через повномасштабне вторгнення ремонт споруди призупинили. До повномасштабного вторгнення робили тендерну документацію на капітальний ремонт, тоді вартість робіт складала 182 мільйони 500 тисяч гривень. Планували завершити ремонт до кінця 2022 року.
  • Наразі проєктно-кошторисну документацію з капітального ремонту основної споруди коригують, повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури.

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