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"Він назавжди лишиться 27-річним": у Полтаві попрощалися із морпіхом Дмитром Лизенком
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"Він назавжди лишиться 27-річним": у Полтаві попрощалися із морпіхом Дмитром Лизенком

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У Полтаві попрощалися із морпіхом Дмитром Лизенком. 27-річний матрос загинув наприкінці жовтня 2023-го року під час мінометного обстрілу на Херсонщині. Панахиду за бійцем влаштували у Свято-Успенському соборі.

Дмитро Лизенко народився й виріс у Полтаві. Обороняти Україну від російської армії чоловік пішов 17 травня 2023-го року, розповіла Суспільному родичка загиблого воїна Ірина Семенець.

У Полтаві прощаються з морпіхом Дмитром Лизенком
Панахида за загиблим Дмитром Лизенком. Фото: Суспільне Полтава

Дмитро був навідником відділення морської піхоти, повідомив начальник групи морально психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій.

"Дмитро був справжнім патріотом України. Він був хлопцем, який не відсиджувався вдома, він з перших днів війни хотів потрапити до війська і захищати свою країну, але це йому вдалося не відразу. І не дивлячись на те, що у нього були певні проблеми зі здоров’ям", — пригадав родич загиблого воїна Дмитра Лизенка Роман Синьковський.

Загинув Дмитро Лизенко
Портрет Дмитра Лизенка. Фото: Суспільне Полтава

Загинув морпіх 25 жовтня 2023-го під час мінометного обстрілу біля села Піщанівка на Херсонщині, сказала його тітка. Дмитрові було 27, він мав звання матрос.

"Він не був на зв’язку з 18 жовтня. Татові сказав, що він іде на завдання, подзвонив і сказав: «Ми йдемо на завдання». Із 25 жовтня взагалі він не виходив на зв'язок, а 30 жовтня нас сповістили, що він загинув", — розповіла родичка загиблого воїна Дмитра Лизенка Ірина Семенець.

За словами тітки, у Дмитра лишились батьки та рідний брат. Поховали бійця на кладовищі у селі Затурине, що біля Полтави.

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