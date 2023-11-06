У Полтаві в Свято-Успенському соборі провели поминальний чин за захисником України Леонідом Дериволковим. Боєць загинув під час стримування російських військ поблизу селища Шуми на Донеччині.

Про це Суспільному повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій.

Люди, які прийшли попрощатися із Леонідом Дериволковим. Фото: Суспільне Полтава

"Він до нас прийшов працювати в «Укртелеком». Там ми з ним познайомились. Працювали, дружили, святкували, веселились", — каже друг загиблого Леоніда Дериволкова Олег Денисенко.

Портрет Леоніда Дериволкова. Фото: Суспільне Полтава

53-річний молодший сержант народився і проживав у Полтаві. У мирний час він працював на підприємстві "Укртелеком" розповів його колега Василь Очколаз.

"Він був слюсарем з ремонту автомобілів, а я – водієм. Ніяких проблем, ніяких конфліктів. Добра людина. Ми на одній роботі працювали, я заїжджав, ми спілкувалися. Тісні, хороші стосунки", — колега загиблого Леоніда Дериволкова Василь Очколаз.

Мобілізували бійця 12 жовтня 2022-го року. Він проходив службу на посаді головного сержанта механізованого батальйону. Про це Суспільному повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій.

"У перші дні війни він сам пішов до військкомату. Потім, через деякий час він повідомив, що записався у добровольці. Спілкування з ним для багатьох товаришів було обмежене. Навіть коли приходив у відпустку, то багато не розповідав. Казав, що важко. Казав, що перемога буде за нами", — каже друг загиблого Леоніда Дериволкова Олег Денисенко.

Загинув захисник поблизу селища Шуми на Донеччині. Там його підрозділ відбивав атаки російських військ. Сталося це 15 липня 2023-го року. Ідентифікувати тіло вдалося тільки через кілька місяців, розповів Олег Денисенко.

"Подзвонив син (Леоніда Дериволкова – ред.) 19-го чи 20-го числа (липня 2023-го – ред.). Сказав, що тато не вийшов на зв’язок і що його, напевно вже немає. Зрозуміло, що ніхто в це не вірив. Тим паче, що там робили експертизу ДНК. Надія померла три дні тому", — говорить друг загиблого Леоніда Дериволкова Олег Денисенко..

У Леоніда залишилися мати, дружина і син. Поховали бійця на Затуринському кладовищі поблизу Полтави.

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