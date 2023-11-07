США надішлють Ізраїлю високоточні бомби — The Wall Street Journal

Адміністрація президента США Джо Байдена планує передати Ізраїлю партію високоточних бомб на суму 320 мільйонів доларів.

Про це повідомили у газеті The Wall Street Journal.

За даними видання, американська адміністрація направила повідомлення до Конгресу США щодо намірів передати бомби Тель-Авіву.

Згідно з інформацією, йдеться про тип керованої високоточної зброї, яка запускається з бойових літаків — Spice Family Gliding Bomb Assemblies.

Посилаючись на переглянуте листування, газета повідомила, що виробник зброї Rafael USA передасть бомби своїй ізраїльській материнській компанії Rafael Advanced Defense Systems для використання міністерством оборони Ізраїлю.

Що відомо про вторгнення ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.

Світові лідери засудили атаку ХАМАС на Ізраїль, зокрема свою солідарність із народом Ізраїлю висловили в Європейському союзі та Україні.

Уряд Ізраїлю 8 жовтня підтримав запровадження воєнного стану в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектора Гази.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 11 жовтня погодився сформувати уряд національної єдності з членами опозиції, включаючи колишніх генералів, щоб керувати країною через кабінет міністрів воєнного часу.

Того ж дня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю.

13 жовтня Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту".

27 жовтня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари у Секторі Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 28 жовтня повідомив, що другий етап війни проти ХАМАСу розпочався напередодні ввечері.

1 листопада сухопутні сили Ізраїлю прорвали передову лінію оборони палестинського руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази.

Речник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі 2 листопада заявив, що наземні сили повністю оточили місто Газа.