Ізраїль першим у світі збив балістичну ракету у космосі — The Telegraph

Ізраїль збив балістичну ракету за межами атмосфери Землі, використавши свою систему протиракетної оборони Arrow.

Про це пише The Telegraph.

Як відзначають у виданні, цей інцидент вважається першим в історії боєм, що відбувся у космосі.

Зазначається, що балістична ракета була запущена з Ємену хуситами, яких підтримує Іран, і пролетіла майже тисячу миль над Аравійським півостровом на шляху до своєї мети – ізраїльського портового міста Ейлат.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) надала мало подробиць про збиття ракети, однак відомо, що ізраїльські ВПС використовують гіперзвуковий перехоплювач для знищення ракет, що наближаються в космосі.

Що відомо про комплекс ПРО Arrow

В Ізраїлі комплекс Arrow 3 є складовою багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони – він працює разом з такими відомими комплексами, як "Залізний купол" та "Праща Давида" і закриває "верхній" рівень, тобто забезпечує перехоплення передусім балістичних ракет, пише Defense Express.

Протиракетний комплекс Arrow (він же Hetz) створювався ще з 1986 року. До 1994 прототип успішно пройшов випробування, а перша батарея була розгорнута у березні 2000 року.

Роботи над версією Arrow 3 розпочалися у 2008 році. Комплекс Arrow 3 позиціонується як система позаатмосферного перехоплення балістичних ракет, зокрема і МБР з різними типами боєголовок (в тому числі й ядерними), а також, як стверджують в Ізраїльській космічній агенції, може бути й засобом проти супутників.

Дальність перехоплення озвучується у 2400 км, висота – понад 100 км. Відзначається, що батарея комплексу Arrow 3 може перехоплювати залпи у понад п’ять балістичних ракет протягом 30 секунд. Причому запуск може здійснюватися ще до того, коли стане відомо, куди летить ворожа ракета – а коли ціль та курс буде виявлено, ракета-перехоплювач здійснить перенаправлення. Вартість однієї такої ракети оцінюється у 2-3 млн доларів.