Колишньому заступнику міністра оборони України В'ячеславу Шаповалову 7 листопада суд мав обрати запобіжний захід у справі про розтрату майже 1 млрд гривень державних коштів на неякісні куртки для ЗСУ. Обрання перенесли на 9 листопада.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Як напередодні сказав нам у коментарі адвокат Шаповалова Сергій Мітюрін, це вже третя підозра Шаповалову. Перші дві ексурядовець отримав у справі про бронежилети — одну від ДБР, іншу — за результатами досудового розслідування від СБУ. Тож він уже має за ними запобіжний захід — тримання під вартою.

"Не може бути у людини два тримання під вартою", — сказав адвокат під час суду 7 листопада.

Мітюрін стверджує, що його підзахисний Шаповалов отримав підозру у вихідний день, у суботу, 4 листопада, у СІЗО без присутності адвокатів експосадовця. Далі адвокат поклопотав, аби викликали та допитали старшого слідчого, який вручав повідомлення про підозру.

Прокурор Андрій Похил заперечив: "Я вважаю, що такої потреби немає. Бо все відбувалося за законом. Був залучений адвокат з центру правової допомоги. Підозрюваний відмовився, велася відеофіксація". Суд відхилив клопотання про допит слідчого і дав пів години стороні захисту на ознайомлення з матеріалами справи.

Шаповалову продовжать обирати новий запобіжний захід 9 листопада о 13:00, тому що суддя мала йти на інше судове засідання.

Справа про куртки, у якій підозрюють Шаповалова

Відповідно до даних слідства, у червні 2022 році посадовець спільно зі своїми підлеглими створив такі умови, за яких у турецької фірми закупили військову форму на 945 млн грн. Лабораторні дослідження товарів не проводилися. Зрештою, товар виявився неякісним, оскільки приймали його лише за зовнішнім виглядом.

Ідеться про куртки та вітровологозахисні штани. Форма непридатна для фронтових умов для зимового часу, але її поставили на облік та видали військовослужбовцям ЗСУ.

Фігуранту, а також колишньому в. о. директора Департаменту державних закупівель Міноборони оголосили підозру за 2 статтями Кримінального кодексу:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Інші підозри Шаповалову

Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Раніше ДБР за погодженням Офісу генпрокурора повідомили про підозру нещодавно звільненому заступнику міністра оборони. За даними слідства, він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами. А окремі підрозділи ЗСУ не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 млрд гривень.

Цьому передувало розслідування журналістів "Дзеркало тижня": 21 січня видання опублікувало матеріал, де стверджується, що за участі Міністерства оборони України розкрадаються кошти на закупівлі харчів для ЗСУ. Зокрема, за словами журналіста, відомство, законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.

Ще одну підозру Шаповалов отримав 10 жовтня. Державне бюро розслідувань оголосило підозру за розтрату понад 250 млн грн, виділених на закупівлю бронежилетів — неякісних, які прострілюються.