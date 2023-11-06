Південна Корея передала Польщі два легкі бойові винищувачі

Повітряні сили Польщі 6 листопада отримали від Південної Кореї чергові два легкі бойові винищувачі типу FA-50.

Про це у своєму X (раніше — Twitter) повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Як зазначає міністр, літаки будуть розміщені в місті Мінськ-Мазовецький. Це вже 9-й та 10-й винищувачі такого типу, що передала Південна Корея.

Попередні 2 корейських літаки FA-50 розташувалися у варшавському аеропорту "Окенце". А всього до кінця 2023 року до Польщі буде поставлено 12 винищувачів.

"Ми сповнені рішучості модернізувати Польську армію та підвищити безпеку польського неба", писав Маріуш Блащак 24 жовтня.

Польща і Південна Корея співпрацюють у військовій сфері

Польща тісно співпрацює з Південною Кореєю в галузі оборони після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. У липні 2022 Варшава підписала угоду на придбання в Сеула близько 1000 танків, понад 600 гаубиць та десятків винищувачів, щоб замінити частину озброєння, яке віддала Україні.

У серпні 2022 року Польща підписала з Південною Кореєю контракт на постачання щонайменше 400 танків та гаубиць. Перші партії техніки прибули до країни того ж року.

У липні 2023-го анонсувалося, що Південна Корея відправить зброю до Польщі на тлі вторгнення РФ в Україну. Це мали бути зенітні та контрбатарейні радари, системи боротьби з безпілотниками, броньовані санітарні машини, військові вантажівки, системи зв’язку.

4 листопада стало відомо, що Варшава хоче взяти кредит у Сеула на 22 мільярди доларів, щоб придбати південнокорейські реактивні артилерійські системи і винищувачі.