Прем'єр Словаччини Фіцо заявив, що не перешкоджатиме продажу зброї Україні

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що новий уряд країни не перешкоджатиме словацьким компаніям виробляти та постачати зброю своїм клієнтам, зокрема й в Україні.

Про це повідомляє Pravda.sk, посилаючись на заяву Роберта Фіцо.

Попри те, що Фіцо тривалий час виступав проти надання військової допомоги Україні, з його заяви випливає, що його несхвалення стосується лише можливих постачань зброї та боєприпасів зі складів армії Словаччини, зазначає видання.

"Якщо компанія хоче виробляти зброю і поставляти її кудись, звичайно, ніхто не буде цьому перешкоджати", – сказав Фіцо.

Крім цього, він також пообіцяв "зробити все можливе, щоб допомогти Україні в гуманітарному плані".

"Я припускаю, що однією з таких речей може бути розмінування. Існує величезна кількість замінованих територій і боєприпасів, що не вибухнули", – зазначив очільник уряду Словаччині.

Фіцо також заявив про можливість надання медичної допомоги або допомоги з ремонтом цивільних об'єктів.

Водночас прем'єр Словаччини доручив новопризначеному міністру оборони Роберту Калиняку провести інвентаризацію військової техніки через обсяги постачання в Україну. Своєю чергою Калиняк хоче переглянути деякі з уже укладених комерційних угод на постачання зброї, але він не надав більш детальної інформації.

Серед дійсних угод, за якими Україна очікує отримати словацьку зброю – домовленість про постачання гаубиць. Німеччина, Данія і Норвегія у жовтні минулого року заявили, що придбають своїм коштом для України 16 гаубиць Zuzana 2 словацького виробництва.

Що відомо про Фіцо та як він став прем'єром Словаччини

Лідер партії Smer-SD Роберт Фіцо переміг на дострокових парламентських виборах у Словаччині. 25 жовтня його затвердили як нового прем'єр-міністра країни. Він відомий своєю проросійською позицією та виступає проти допомоги Україні.

Партія Smer набрала трохи більше ніж 23% голосів. Проєвропейська партія "Прогресивна Словаччина" на чолі з Міхалом Шимечком посіла друге місце, набравши 17%. Третє місце зайняла партія Петера Пеллегріні "Голос" — 15%.

Smer-SD і "Прогресивна Словаччина" не отримали абсолютну більшість, а тому будуть змушені шукати собі партнерів по коаліції.

Фіцо раніше пообіцяв припинити військові поставки в Україну та прагне до мирних переговорів. Він також критикував санкції проти Росії, виступав проти прав ЛГБТК+ та захищав національне право вето в ЄС. Це риторика, близька до лідера Угорщини Віктора Орбана.