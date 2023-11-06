Ремесла і давні звичаї Жидичина: у Луцьку презентували мобільну виставку "ВІЗ"

6 листопада у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва відбулася презентація мобільної виставки "ВІЗ", яка розказує про життя і ремесла, а також давні звичаї села Жидичин.

Як розповіла Суспільному організаторка заходу Юлії Дащук, вперше виставка "ВІЗ" відбулася у Свято-Миколаївському Жидичинському монастирі у вересні цього року за участі театру "Гармидер".

"Ми хочемо, щоб історія Жидичина і Жидичинського монастиря була представлена в різних локаціях. Нашим музейним персонажем виступив віз. Перші літери цього слова мають розшифрування "Велична Історія З древнього Жидичина", — каже організаторка.

Організаторка заходу Юлія Дащук. Фото: Суспільне Луцьк

Зі слів завідувачки краєзнавчого відділу юнацької бібліотеки Любові Фрадинської, на виставці представлені двосторонні інформаційні стенди зі спеціальними QR-кодами, в яких розміщено більше маловідомих фактів про стародавній Жидичин.

Мобільна виставка "ВІЗ". Фото: Суспільне Луцьк

"Основна фішка — це те, що у Жидичинський монастир приїздив король Данило Галицький. Студентам, молодим людям, і старшим людям допомогти якомога більше дізнаватися про власну історію, спонукати їх до того, щоб вивчати власну історію", — зазначила Любов Фрадинська.

Завідувачка краєзнавчого відділу бібліотеки Любов Фрадинська. Фото: Суспільне Луцьк

Як розповіла керівниця юнацької бібліотеки Алла Єфремова, на презентацію завітало понад 30 відвідувачів, у стінах книгозбірні виставка діятиме орієнтовно місяць.

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