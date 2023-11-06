Бучанська громада отримала два автобуси від німецького міста-побратима

Бучанська громада на Київщині отримала два автобуси від німецького міста-побратима Бергіш-Гладбах.

Про це повідомляє комунальне підприємство "Бучатранссервіс".

Новий транспорт перевозитиме жителів всієї Бучанської громади. Кожен з автобусів вміщує 31 сидячих та 72 стоячих місця, а також обладнаний пандусами та місцями для інвалідів.

"Щоб дістатися до Бучі, автобуси подолали майже дві тисячі кілометрів. Тепер вони стали частиною нашого комунального підприємства", — йдеться в повідомленні.

На яких маршрутах вони курсуватимуть стане відомо пізніше.

Що відомо про громадський транспорт Бучі

У квітні стало відомо, що комунальне підприємство "Бучатранссервіс" отримало ліцензію на пасажирські перевезення.

У травні розробили 4 маршрути між населеними пунктами Бучанської громади.

Перевезення здійснюють автобуси, які Буча минулоріч отримала як допомогу від німецьких партнерів. Зокрема, муніципалітет німецького міста Дрезден у червні 2022 року подарував Бучі три пасажирські міські автобуси.

У жовтні 2022 року місто-побратим Бергіш Гладбах подарувало Бучі 11 автобусів, два з яких громада вирішила передати на потреби ЗСУ.

В автобусах комунального підприємства "Бучатранссервіс" обіцяють встановити валідатори для електронних квитків.