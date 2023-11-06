Бучанська громада отримала два автобуси від німецького міста-побратима

Бучанська громада на Київщині отримала два автобуси від німецького міста-побратима Бергіш-Гладбах.
Про це повідомляє комунальне підприємство "Бучатранссервіс".
Новий транспорт перевозитиме жителів всієї Бучанської громади. Кожен з автобусів вміщує 31 сидячих та 72 стоячих місця, а також обладнаний пандусами та місцями для інвалідів.
"Щоб дістатися до Бучі, автобуси подолали майже дві тисячі кілометрів. Тепер вони стали частиною нашого комунального підприємства", — йдеться в повідомленні.
На яких маршрутах вони курсуватимуть стане відомо пізніше.
Що відомо про громадський транспорт Бучі
У квітні стало відомо, що комунальне підприємство "Бучатранссервіс" отримало ліцензію на пасажирські перевезення.
У травні розробили 4 маршрути між населеними пунктами Бучанської громади.
Перевезення здійснюють автобуси, які Буча минулоріч отримала як допомогу від німецьких партнерів. Зокрема, муніципалітет німецького міста Дрезден у червні 2022 року подарував Бучі три пасажирські міські автобуси.
У жовтні 2022 року місто-побратим Бергіш Гладбах подарувало Бучі 11 автобусів, два з яких громада вирішила передати на потреби ЗСУ.
В автобусах комунального підприємства "Бучатранссервіс" обіцяють встановити валідатори для електронних квитків.