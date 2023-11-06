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Україна як кандидат до ЄС зрушила з місця чергу інших претендентів — Боррель
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Україна як кандидат до ЄС зрушила з місця чергу інших претендентів — Боррель

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Україна як кандидат до ЄС зрушила з місця чергу інших претендентів — Боррель
Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель під час пресконференції в Києві, 2 жовтня 2023 року, фото: Getty Images

Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель виступив на конференції послів ЄС і говорив там про Україну та розширення союзу.

Про це йдеться в трансляції виступу Борреля.

Він закликав не забувати про Україну та наголосив, що Євросоюзу необхідно продовжувати підтримувати її і залишатися єдиними в цьому питанні.

"Якщо Україна програє, програємо і ми. (...) Ми є першим постачальником підтримки Україні, більше, ніж США", — сказав Боррель.

Боррель підкреслив, що поза темою війни в Україні ЄС не має упускати виклик щодо розширення.

"Україна стала новим кандидатом і підштовхує чергу попередніх кандидатів, які чекають роками, і вся ця черга зрушиться з місця. І я думаю, що ми повинні подолати часи нескінченного процесу набуття членства (ЄС — ред.)", — говорить високий представник ЄС.

Росія, додає Боррель, може відновити свої втрачені на фронті ресурси. "Тому що Путін-Сталін вірить, що кількість сама по собі є джерелом якості, оскільки людське життя не має значення, не має цінності", — зазначив посадовець. Тому надання безпекових гарантій Україні є невід'ємним складником роботи ЄС.

Під час свого нещодавнього візиту до Вашингтона в США Боррель висловив занепокоєння президенту Джо Байдену та держсекретарю Ентоні Блінкену, що міжнародна підтримка України може зменшитися. До того ж велика кількість країн Глобального Півдня вважають Україну не регіональною проблемою, яка стосується Європи та США — тобто західного світу. І це "проблема Заходу", підсумовує Боррель.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня 2022 року надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

  • реформа Конституційного суду;
  • продовження судової реформи;
  • антикорупція, включно з призначенням керівника САП;
  • боротьба з відмиванням коштів;
  • втілення антиолігархічного закону;
  • узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
  • зміна законодавства про нацменшини.

13 вересня Урсула фон дер Ляєн заявила послам ЄС, що Україні та Молдові необхідно надати членство, щоб не допустити їхнього потрапляння під вплив країн, які не поділяють цінності блоку.

Bloomberg з посиланням на джерела 22 вересня повідомило, що Єврокомісія готується рекомендувати початок перемовин щодо членства України в ЄС. Після цього лідери блоку мають підписати надану рекомендацію.

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