Яскравий стінопис завдовжки 30 метрів та заввишки чотири метри намалювали школярі Віньківців на гаражі місцевого центру соціального обслуговування населення, розповідає його директорка Марія Кубрицька. За її словами, діти разом із київськими художницями працювали тиждень і втілили її особисту мрію: перетворити сіру стіну на барвистий малюнок.

120 метровий мурал на стіні гаража центру соціального обслуговування малювали діти різного віку з різних навчальних закладів селища. Восьмирічна Настя Матковська каже:

"Я хотіла малювати яскраві квіти, щоб коли люди їхали чи йшли, щоб вони надихалися яскравістю і були завжди радісні", — каже дівчина.

За словами 11-річної Мірри Стецюк, ця стіна — перше, що бачать люди, коли в’їжджають в селище.

Школярі Віньківців біля муралу, який намалювали разом з двома столичними художницями, листопад 2023. Фото: Суспільне Хмельницький

"Вона була сіра. Ми коли малювали, всі зупинялися і дивилися. Ми навіть не знали людей, а вони нам махали, показували "клас", сигналили", — пояснює Мірра Стецюк.

На стінописі — щасливі діти й звірі; дорослі, яким голуб несе оливкову гілку, сповіщаючи про мир, а всіх разом потяг везе до перемоги. З дітьми працювали дві художниці з Києва: Катерина та Дарія.

"Я дуже ціную не просто мистецькі проєкти, а соціально-мистецькі, там, де є соціальна складова. І тут вона дуже яскрава. Суть полягає у тому, щоб діти відчули свою причетність до чогось великого і здружилися між собою. Навіть якщо до цього вони не спілкувалися. Це наша найголовніша місія тут", — каже Дарія Прохорчук.

Директорка центру соціальних послуг Марія Кубрицька каже: художниці з дітьми втілили її давню мрію — перетворити сіру стіну гаража на арт-стріт об'єкт.

"Дуже я хвилювалася, тому що це була мрія моя — написати цей мурал отут, саме на цій стіні. А дітки які раді! Вони щодня бігли прямо з усмішками на обличчі й малювали, допомагали нашим художницям", — розповідає Марія Кубрицька.

Малюнок муралу, який учні створили разом з київськими художницями, листопад 2023. Фото: Суспільне Хмельницький

За словами регіональної координаторки благодійного фонду "Рокада" в області Тетяни Сич, проєкт підтримує та фінансує ООН. Точніше, її агенція в справах біженців. На запитання, скільки коштувало створити стінопис завдовжки 30 метрів та заввишки чотири, відповідає:

"Це благодійний проєкт, ми не говоримо зараз про фінанси. Головне, що цей проєкт реалізований, головне, що в дітей сяяли очі", — каже Тетяна Сич.

За її словами, створення муралу за гроші міжнародної організації хотіли не тільки в Віньківцях: 12 громад області подали свої заявки на участь, одну вибирали на конкурсній основі.

"Ми враховували й розмір, і площу, висоту, і стан стіни для того, що цей мурал можна було реалізувати. Визначили, що саме Віньковецька громада найбільше за критеріями підходить для реалізації цього проєкту", — каже Тетяна Сич.

Частину малюнку муралу Єдності, листопад 2023. Фото: Суспільне Хмельницький

Художниця Катерина каже: розмалювали стіну за дитячими ескізами за тиждень, що дуже швидко, бо працювали всі на підйомі, використали десь 60 літрів акрилових фарб, які не вигорають, а що вибір впав саме на Віньківці, вважає справедливим.

"В цьому місті ще нема муралів. Якщо брати Київ, чи Львів — там багато муралів. А хотілося вибрати таке місце, де діти не мають можливості взяти участь в якійсь такій цікавій акції", — пояснює Катерина Рудакова.

Тетяна Сич каже: проєкт поширюється лише на дві області України: Хмельницьку й Тернопільську. І Віньківці — єдиний населений пункт, де його реалізували.

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