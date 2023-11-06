У Києві закриють рух вулицею Дорогожицькою. Коли саме

У Києві через ремонтні роботи на вулиці Дорогожицькій перекриють рух транспорту.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор".

"У ніч проти 7 листопада буде закритий рух вулицею Дорогожицькою. Із 23:00 до 07:00 дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття проїжджої частини",— йдеться у повідомленні.

У Києві закриють рух вул. Дорогожицькою. Фото: КМДА

Зазначається, що у зв'язку з роботами буде закритий рух транспорту на ділянці від вулиці Олени Теліги до вулиці Парково-Сирецької.

Що відомо про ремонт доріг та зміни у русі транспорту у Києві

У Києві маршрут автобусів № 28 змінюється орієнтовно до 1 січня 2024 року. Це пов'язано із прокладанням інженерних мереж на вул. Василя Жуковського

До 1 грудня у столиці проводитимуть капітальний ремонт на ділянці Кільцевої дорогі у Києві від виїзду з міста Вишневе до Жулянського шляхопроводу. Через це рух транспорту буде обмежений.

Із 13 червня у Києві розпочалася реконструкція Дегтярівського шляхопроводу. Орієнтовно роботи триватимуть до 30 листопада. Від початку червня там закрили рух трамвайних маршрутів № 14 і № 15. Замість них курсують автобуси.

До кінця року у місті планують завершити капітальний ремонт п'яти вулиць та розпочнуть реконструкцію двох розв'язок.

Дорожники попередили, що із 5 жовтня до 15 листопада на шляхопроводі поблизу ст. м. "Лівобережна" буде обмежений рух транспорту. На перетині просп. Броварського з вул. Андрея Шептицького проводитиметься ремонт деформаційних швів шляхопроводу.

Із 17 жовтня у столиці для поліпшення транспортного обслуговування пасажирів запустили у роботу автобусний маршрут №105 "Вулиця Тростянецька — Бориспільське шосе".