Розтрата майже 1 млрд грн — СБУ викрила ексзаступника Міноборони

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому заступникові міністра оборони України у розтраті державних коштів на майже 1 млрд гривень за неякісну зимову форму для ЗСУ. За словами адвоката Сергія Мітюріна, В'ячеславу Шаповалову вручили підозру у суботу, 4 листопада.

Про це пишуть пресслужби СБУ та Офісу генерального прокурора.

Ексчиновник обіймав цю посаду із 2021-го по 2023 роки.

Відповідно до даних слідства, у червні 2022 році він спільно зі своїми підлеглими створив такі умови, за яких у турецької фірми закупили військову форму на майже 1 млрд грн. Її не протестували в лабораторії, а оцінили за зовнішнім виглядом. Ідеться про куртки та вітровологозахисні штани. Форма виявилась неякісною для фронтових умов для зимового часу, але її поставили на облік та видали військовослужбовцям ЗСУ.

Фігуранту, а також колишньому в. о. директора Департаменту державних закупівель Міноборони оголосили підозру за 2 статтями Кримінального кодексу:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Обидва нині під вартою, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Адвокат Шаповалова, старший партнер адвокатського об'єднання Lawyers Alliance Сергій Мітюрін підтвердив Суспільному, що працівники СБУ вручили ексурядовцеві підозру. За його словами, підозру вручали в СІЗО в суботу без присутності адвокатів. На вручення підозри викликали безоплатного адвоката, від якого Шаповалов відмовився.

За словами адвоката, це вже третя підозра Шаповалову. Перші дві ексурядовець отримав у справі про бронежилети — одну від ДБР, іншу — за результатами досудового розслідування від СБУ.

"В'ячеслав Шаповалов отримав підозру у вихідний день, у суботу, 4 листопада, у СІЗО без присутності адвокатів. Йому надали безоплатного адвоката, від послуг якого Шаповалов відмовився, бо у нього є свої адвокати. Слідчим відомі номери телефонів захисників Шаповалова, однак нам ніхто не повідомив про вручення підозри. Мені зовсім не зрозуміло, чому такий поспіх", — сказав Мітюрін.

За його словами, сторона захисту вважає, що нові підозри копіюють попередні.

"Це імітація боротьби з корупцією. Кримінальні провадження супроводжуються низкою грубих порушень і тиском на слідчих суддів зі сторони обвинувачення", — сказав адвокат.

Мітюрін зазначив, що 7 листопада суд обиратиме Шаповалову третій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"За законом такого бути не може, оскільки підозрюваний уже перебуває під вартою", — сказав він.

У серпні 2023 року журналісти з'ясували, що ціна військового екіпірування, закупленого Міністерством оборони у 2022 році, зросла втричі під час доставлення.

Що відомо про попередній скандал — із закупівлею харчів для ЗСУ

Міноборони підозрюють у розкраданні коштів на закупівлях харчів для Збройних сил України. 21 січня видання "Дзеркало тижня" опублікувало матеріал журналіста і засновника проєкту "Наші гроші" Юрія Ніколова, у якому стверджується, що за участі Міністерства оборони України розкрадаються кошти на закупівлі харчів для ЗСУ. Зокрема, за словами журналіста, відомство, законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку, а картоплю замовили по 22 грн за кілограм, при цьому роздрібна ціна в магазині становить 8–9 грн.

У Міноборони заявили, що інформація про закупівлю харчування для армії за завищеними цінами розповсюджується з ознаками навмисних маніпуляцій та вводить в оману. У відомстві повідомили, що проводять внутрішню перевірку та готують матеріали до СБУ для проведення розслідування щодо поширення свідомо неправдивих даних.