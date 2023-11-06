Компенсацію від громади отримають власники будинків у Великосорочинській громаді Миргородського району, куди 4 листопада впали уламки російської ракети.

Про це 6 листопада повідомив голова громади Олександр Тищицький.

Гроші на виплати спрямують із бюджету ТГ та області. Нині жителі пошкоджених будинків збирають необхідні документи.

Наслідки обстрілу Миргородського району. Фото: Суспільне Полтава

"Станом на зараз профільна комісія обстежила 16 будинків, які пошкоджені. Нам потрібно, щоб всі (власники постраждалих будинків-ред.) написали заяви. Чим раніше в нас будуть заяви, тим швидше ми проведемо виконком, на якому виділимо гроші", — каже голова громади Олександр Тищицький.

За його словами, у село має приїхати незалежний експерт для того,аби визначити вартість завданих збитків.

"Із 16 будинків зібрана інформація, комісія також працювала та описала, де та що пошкоджено. Нині на 6 будинків зібрана інформація повністю", — додав Олександр Тищицький.

Засідання виконавчого комітету та сесію,на які мають визначити розміри компенсації, проведуть цього тижня.

Що відомо про обстріл Миргородського району 4 листопада

4 листопада внаслідок ракетного обстрілу пошкоджень зазнали будинки у Великосорочинській ТГ Миргородського району, що на Полтавщині. Одна жінка загинула. Травмувалися п’ятеро людей, зокрема, двоє з них — діти.

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