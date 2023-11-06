Компенсацію від громади отримають власники будинків у Великосорочинській громаді Миргородського району, куди 4 листопада впали уламки російської ракети.
Про це 6 листопада повідомив голова громади Олександр Тищицький.
Гроші на виплати спрямують із бюджету ТГ та області. Нині жителі пошкоджених будинків збирають необхідні документи.
"Станом на зараз профільна комісія обстежила 16 будинків, які пошкоджені. Нам потрібно, щоб всі (власники постраждалих будинків-ред.) написали заяви. Чим раніше в нас будуть заяви, тим швидше ми проведемо виконком, на якому виділимо гроші", — каже голова громади Олександр Тищицький.
За його словами, у село має приїхати незалежний експерт для того,аби визначити вартість завданих збитків.
"Із 16 будинків зібрана інформація, комісія також працювала та описала, де та що пошкоджено. Нині на 6 будинків зібрана інформація повністю", — додав Олександр Тищицький.
Засідання виконавчого комітету та сесію,на які мають визначити розміри компенсації, проведуть цього тижня.
Що відомо про обстріл Миргородського району 4 листопада
4 листопада внаслідок ракетного обстрілу пошкоджень зазнали будинки у Великосорочинській ТГ Миргородського району, що на Полтавщині. Одна жінка загинула. Травмувалися п’ятеро людей, зокрема, двоє з них — діти.
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