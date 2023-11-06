Дорожню аварію за участі п'яти машин, яка сталась 5 листопада на вулиці Вокзальна в Кропивницькому, спричинив нетверезий водій. Він 1996 року народження. У крові чоловіка виявили 1,6 проміле алкоголю.

За інформацією речниці поліції області Віталіни Бевзенко, водій автомобіля Lexus не вибрав безпечної дистанції, допустив зіткнення зі Skoda та Daewoo Lanos та в подальшому наїхав на перешкоду.

Машина "Skoda" після зіткнення з "Lexus" зіштовхнулася з автомобілями BMW та Renault.

Загиблих, або людей з важкими травмами через аварію немає.

ДТП сталась о 14:00, через неї рух вулицею Вокзальна частково був перекритий до 19:00.

На винуватця аварії працівники поліції склали адміністративний протокол за статтею 130 "Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від одного до трьох років.

Також відносно водія буде складено адміністративний протокол за статтею 124 "Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна". Санкція статті передбачає штраф в розмірі 850 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.