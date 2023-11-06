Експонати Одеського художнього музею не мають значних пошкоджень після ракетного удару вночі 5 листопада поблизу.

Про це Суспільному повідомила директорка музею Катерина Кулай.

Загалом після ракетної атаки в музеї пошкоджені вікна, скло, стеля, посипалась шпаклівка на стінах. Наприкінці дня там очікують реставраторів, які обстежать детально картини, розповіла директорка музею Катерина Кулай.

"Значних уражень картин не відбулося. Ті пошкодження, які є — це запилення. Є вірогідність, що є пошкодження однієї картини. Але ми подивимось по актам, можливо, вони були до цього. Але навіть ті картини, які повилітали, вони не були пошкоджені, окрім пилу", — розповіла Катерина Кулай.

З початком повномасштабної війни Одеською військовою адміністрацією спільно з музеєм та ГО "Museum for change" заздалегідь було евакуйовано велику частину колекції. Ще одна частина експонатів розміщена у сховищі. Вдень на території музею працювала Комісія з обстеження обʼєктів культурної спадщини, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Найближчим часом також очікують комісію ЮНЕСКО, які б оцінили розмір збитків. До кінця тижня будуть розуміти, коли зможуть відновити роботу.

Загалом після вибуху в Одеському художньому музеї пошкоджені виставки: Марґіт та Романа Сельських "Сонце заходу" з колекції Едуарда Димшица, Бориса Айзенберга "Квіти за відвалами", роботи Олександра Грехова, Стаса Жалобнюка "Black Sea", Володимира Семківа "Радість", Альбіни Ялози "Вівтар небесного війська", Kinder Album "Великі луги, рясні трави".

Одеський національний художній музей після атаки РФ 5 листопада. Фото: Одеська ОВА

Одеський національний художній музей після атаки РФ 5 листопада. Фото: Одеська ОВА

Вночі 5 листопада по Одесі російська армія вдарила, імовірно, "Оніксом" та "Іскандером-М". Над Одещиною збили сили ППО 15 дронів, повідомили у Силах оборони півдня України. Восьмеро людей поранені, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Одеський національний художній музей після атаки РФ 5 листопада. Фото: Одеська ОВА

Одеський національний художній музей після атаки РФ 5 листопада. Фото: Одеська ОВА

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