Нічний удар РФ по Одесі. Як минула ніч у регіонах

Вночі російські військові атакували Одесу різними типами ракет та ударними дронами. Є поранені, було влучання ракет у середмістя. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста. Також росіяни спрямували "шахеди" по припортовій інфраструктурі Одеси. Крім того, вночі російські військові ударили по. Дніпропетровщині та обстріляли прикордонні громади Сумщини.

Про ситуацію в регіонах станом на 9.00 Суспільному повідомили за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу зафіксовано 1 обстріл (3 вибухи), Чернігівський район поблизу с.Сеньківка Городнянської громади, із мінометів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі росіяни здійснили кулеметний обстріл Білопільської громади. Зафіксовано 5 кулеметних черг. Без наслідків.

5 листопада протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 85 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська громади. У Миропільській громаді внаслідок мінометного обстрілу (6 вибухів) пошкоджено приватний житловий будинок, господарське приміщення, газову трубу побутового газопостачання. У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу з РСЗВ (9 вибухів) пошкоджено один багатоквартирний будинок, 29 приватних житлових будинків, гараж, адміністративну будівлю та 7 гаражних приміщень.

Запорізька область: росіяни минулої доби поцілили по 23 населених пунктах — зафіксовано 159 ударів. Військо РФ здійснило 2 РСЗВ-обстріли Роботиного та атакувало 12 безпілотниками Залізничне, Новодарівку, Новоданилівку, Роботине, Чарівне, Полтавку й Малу Токмачку.

По території Гуляйполя, Оріхова, Малинівки, Новоандріївки, Левадного, Лугівського, Кам'янського, П'ятихаток, Степового, Плавнів, Приморського та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 145 артобстрілів. Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Місцеве населення не постраждало.

Дніпропетровщина: вночі росіяни з артилерії ударили по Нікопольщині. Обстріляли Мирівську та Марганецьку громади. Випустили більше півдесятка снарядів. Обійшлося без жертв.

Минулої доби окупанти 4 рази обстріляли громади району. Випустили більше двох десятків снарядів. Били по Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Через обстріли у Мирівській громаді поранено двох чоловіків 30 та 58 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджено інфраструктурне та аграрне підприємства. Внаслідок атаки по селах Марганецької та Червоногригорівської громад загинув 77-річний чоловік.

Вночі російський безпілотник збили над Павлоградським районом.

Харківщина: по області військо РФ завдало артилерійських та авіаційних ударів як мінімум по 15 населених пунктах. Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Іванівка Куп’янського району. Під артилерійським вогнем опинилися Плетенівка, Нестерне Чугуївського району, Строївка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

Луганщина: повітряних ударів у неділю зазнали Надія та територія Серебрянського лісництва. Із мінометів, реактивної і ствольної артилерії росіяни обстріляли Невське та Білогорівку. За добу росіяни здійснили 144 обстріли (567 снарядів).

Донеччина: під вогнем росіян минулої доби опинилися 6 населених пунктів: Авдіївка, Торецьк, Часів Яр, смт Очеретине, с.Новокалинове, с.Семенівка. Пошкоджено 7 житлових будинків (з них 2 — багатоквартирних), трансформаторна підстанція. На Донеччині за добу одну людину поранено.

Миколаївщина: вночі військо РФ завдало артилерійських ударів по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також вночі російські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Одещина: вночі російські військові атакували Одесу різними типами ракет та ударними дронами. 5 місцевих жителів, які отримали поранення, були ушпиталені. Є влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалася. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста (зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО).

Ударні дрони "Shahed-131/136" росіяни спрямували по припортовій інфраструктурі Одеси. Сили ППО знищили 15 безпілотників. Влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном.

Херсонщина: за добу по області військо РФ здійснило 132 обстріли (640 снарядів), з них по м. Херсон — 18 обстрілів (58 снарядів). Росіяни поцілили у райони 35 населених пунктів області; магазин у Бериславі; територію та будівлі двох приватних підприємств у Херсоні.

5 листопада російське військо обстріляло Дніпровський район Херсона. Вдарило по житловому будинку. Внаслідок обстрілу в оселі знищено другий поверх. Поранень зазнав 61-річний чоловік. Корабельний район Херсона також опинився під вогнем російський окупаційних військ. Вдень росіяни вдарили по житлових будинках у житловому кварталі. Постраждали четверо людей.

По Бериславу вдень 5 листопада окупанти скинули вибуховий предмет біля продуктового магазину. Постраждали двоє людей.

Ввечері російські військові завдали ракетного удару по середмістю Херсона. Внаслідок цього пошкоджені багатоповерхівки. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

Всього за добу по області 8 людей дістали поранення.