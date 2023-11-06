Головні новини Харкова та області 6 листопада: хроніка

Останні новини Харкова та Харківської області за 6 листопада 2023 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці новин від редакції Суспільне Харків.
Зі 135-річної пам’ятки на Полтавському Шляху в Харкові осипається фасад: коли встановлять огорожу
У центрі Харкова осипається фасад і тиньк зі 135-річної пам'ятки архітектури на вулиці Полтавський Шлях, 1 — каміння з неогородженої будівлі падає на тротуар. Будинок, який перебуває на балансі економічного університету імені Семена Кузнеця 17 років, почав обвалюватися, руйнування посилилися після російських обстрілів.
На Харківщині захворюваність на коронавірус зросла на понад 10% за тиждень
У Харківській області питома вага захворюваності на COVID-19 збільшилася до 20%. У порівнянні з минулим тижнем вона зросла на 10,2%. З 30 жовтня по 5 листопада зареєстрували 658 підтверджених випадків коронавірусу.
Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб.
"Це свідчить про активність циркуляції збудників респіраторної групи в популяції, попри те, що на зараз інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню. Сумісна циркуляція вірусів респіраторної групи та SARS-CoV-2 сприятиме подальшому зростанню рівнів захворюваності серед населення області", — йдеться в повідомленні.
Українські бійці відбили 15 атак на Куп’янському напрямку
На Куп'янщині російські війська без успіху вели штурм в районі Синьківки та Іванівки.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку під артилерійськими та мінометними обстрілами опинилися близько 20 населених пунктів, серед них Окіп, Бударки, Гатище, Охримівка.
На Куп'янському напрямку під обстрілами перебували понад 10 населених пунктів, серед них — Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове.
У Харкові на місяць обмежать проїзд по вулиці Раєвської
У Харкові з 6 листопада по 6 грудня обмежать рух транспорту на вулиці Раєвської, в районі перехрестя з вулиці Миколи Манойла.
Про це повідомила пресслужба міськради з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства.
За їхніми даними, це пов’язано з аварійними роботами з ліквідації витоку газу. Транспорт пропускатимуть вільною смугою.
Енергетики заживили насосну станцію у Великій Комишувасі — "Харківобленерго"
Фахівці Барвінківського райвідділу "Харківобленерго" відновили електропостачання до насосної станції у селі Великій Комишувасі на Ізюмщині.
Про це повідомила пресслужба АТ "Харківобленерго".
"До об'єкта водопостачання підвели повітряну лінію 0,4 кВ, для чого довелося замінити деякі опори та 200 метрів пошкодженого дроту. Складність робіт у Великій Комишувасі полягала в тому, що село територіально дуже "розкидане". Саперам довелося попрацювати, щоб провести розмінування, а нам — щоб заживити усіх споживачів", — повідомляє пресслужба "Харківобленерго" з посиланням на керівника Барвінківського райвідділу Віталія Соколова.
Зараз всі жителі села — зі світлом.
Щонайменше 79 дітей загинули, 88 — зникли безвісти внаслідок бойових дій на Харківщині: дані поліції
За час повномасштабного вторгнення в Харківській області відомо про 79 дітей, які загинули внаслідок бойових дій. Щонайменше 88 дітей вважають зниклими безвісти.
7 листопада: погода на Харківщині
- Мінлива хмарність;
- Без опадів;
- Вітер західний, 7-12 м/с;
- Температура повітря у Харкові: вночі 3-8° тепла, вдень 10-15° тепла;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 5-7° тепла, вдень 11-13° тепла.
На Харківщині опалюється майже 95% житлових будинків
Про це 6 листопада повідомила пресслужба обладміністрації.
"Працюють 452 котельні — це 84,6% від загальної кількості запланованих до роботи цього опалювального сезону", — сказано у повідомленні.
Жіноча футбольна команда "Житлобуд-1" перемогла "Шахтар" з рахунком 3:0
Харківські футболістки перемогли донецьких 6 листопада з рахунком 3:0.
"Дівчата гарантують собі місце у першій шістці", — йдеться в повідомленні пресслужби ФК "Металіст 1925".
Головний тренер "Житлобуду-1" Володимир Пятенко поділився враженнями від перемоги команди у матчі проти "Шахтаря".
Мабуть, щодо контролю м'яча, щодо швидкості сьогодні була не найкраща наша гра. Але результат, те що ми не пропустили — це гарно. Сьогодні була дуже важлива гра саме в плані результату, в плані розподілення на шістки. Тому я задоволений результатом та дівчатами, котрі сьогодні повністю виклалися. У принципі, як і в кожній грі. Їх самовіддача та командна гра, вони одна за одну, це завжди радує", — сказав Пятенко в інтервʼю.
У Куп'янському районі відновлюють електропостачання після обстрілів
Енергетики працюють у Старовірівці Шевченківської громади. За даними обленерго, третина цього села була знеструмлена внаслідок нічних обстрілів — близько 200 споживачів.
"Повітряні лінії 0,4 кВ були пошкоджені у декількох місцях. Енергетики зранку виїхали у Старовірівку для проведення відновлювальних робіт. Станом на 14:00 більшість знеструмлених споживачів заживлено. Залишилися точкові відключення, які будуть усунені до кінця дня", — сказано у повідомленні.
Двоє людей загинули, четверо — поранені протягом 30 жовтня-5 листопада внаслідок бойових дій на Харківщині
Протягом тижня 30 жовтня-5 листопада на Харківщині внаслідок російської агресії загинули двоє чоловіків, один з них — помер в лікарні внаслідок підриву на боєприпасі. Поранення отримали двоє жінок та чоловік.
Інформацію про поранених та загиблих внаслідок бойових дій повідомляють офіційні джерела в обласній чи місцевих адміністраціях, правоохоронні органи та ДСНС.
У Великій Комишувасі відновили електропостачання насосної станції
До об'єкта водопостачання підвели повітряну лінію 0,4 кВ, для чого довелося замінити деякі опори та 200 метрів пошкодженого дроту, повідомила пресслужба обленерго.
Проведені роботи дозволять відновити водопостачання, але питання подачі води мають розв'язувати місцева влада, повідомили енергетики.
За даними обленерго, нині у Великій Комишувасі усі споживачі, які є в селі, зі світлом.
Північне сяйво в Україні: науковець з Харкова пояснив, чому його було видно
Північне сяйво в Україні бачили ввечері 5 листопада жителі Харківщини, Чернігівщини, Одещини, Київщини, Черкащини та інших регіонів. За словами астронома та лектора Харківського планетарію Володимира Кажанова, полярні сяйва були в Україні рідкісними явищами за останні 100 років, однак, за прогнозами, їх можна буде спостерігати частіше.
Розмінування в Чугуївському районі
З 12:00 до 12:30 сапери здійснять контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів неподалік села Гракове, повідомила пресслужба Харківської ОВА.
На Лимано-Куп'янський напрямок прибули "вагнерівці", щоб очолити штурми РФ — речник "Сталевого кордону"
Росія продовжує штурмові дії з ціллю захопити Куп'янськ та вийти по лівому берегу річки Оскіл, для чого стягує додаткові сили: для керування штурмовими підрозділами РФ на напрямок прибули 250 "вагнерівців".
Про це в етері "Суспільне. Спротив" повідомив помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон" Іван Шевцов.
"За нашою інформацією, "вагнерівці" будуть використані переважно для керування штурмовими діями, а безпосередньо до штурмових підрозділів входять як підрозділи регулярної армії, так і бійці так званих підрозділів "Штурм" і "Штурм Z", укомплектовані з ув'язнених", — сказав Шевцов.
Едмар залишив "Металіст 1925"
Про це повідомила пресслужба клубу 6 листопада.
"Едмар отримав пропозицію роботи в клубі з-за кордону та після роздумів вирішив продовжити свою кар'єру там. Очолив "Металіст 1925" Едмар разом із Олегом Голодюком у жовтні минулого року. З того часу команда провела 36 поєдинків, у яких 8 разів перемогла, 14 разів зіграла в нічию та ще 14 матчів програла, набираючи, у середньому, трошки більше одного очка за гру", — сказано у повідомленні.
За даними пресслужби, з "Металістом 1925" працюватиме той самий тренерський штаб: Олег Голодюк, Євген Котов, тренер-аналітик Максим Цвіренко, тренер воротарів Сергій Вольваков та тренер з фізичної підготовки Андрій Шабалін.
Справи двох жительок Куп'янська, яких підозрюють у роботі на РФ, передали до суду
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Мова йде про колишню поліціянтку та колишню працівницю Куп’янської податкової. За даними слідства, під час окупації жінки погодилися працювати та виконувати завдання, які ставили керівники окупаційних органів.
"Жінки встигли втекти під час звільнення регіону. Одна з фігуранток заочно обвинувачуються, а інша підозрюється в державній зраді", — повідомили у ДБР.
"Житлобуд-1" гратиме з "Шахтаром"
Гра відбудеться о 12:00, повідомила пресслужба харківського клубу.
Рятувальники приїздили в багатоповерхівку через підгорілу їжу
5 листопада рятувальники отримали виклик про задимлення у 12-поверхівці на вулиці Клочківській, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"Рятувальники швидко виявили осередок розповсюдження диму в одній з квартир. Проте його джерелом виявилось банальне підгоряння їжі на плиті. Вогнеборці усунули цю причину і врятували із задимленої квартири 44-річного господаря", — сказано у повідомленні.
Обстріли Харківщини: зведення обладміністрації
За даними керівника ОВА Синєгубова:
- Під артилерійським вогнем опинилися Плетенівка, Нестерне Чугуївського району, Строївка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району;
- Об 11:00 росіяни обстріляли с. Подоли Куп'янського району. Пошкоджено будинок та прибудову;
- Протягом доби випадків поранень цивільних не фіксували.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 6 листопада
За даними Генштабу на 06:00:
- Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Іванівка Харківської області;
- Під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей;
- В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку РФ вела безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак.
6 листопада: погода на Харківщині
- Хмарно з проясненнями;
- Вночі невеликий дощ, вдень дощ;
- Вітер південно-західний, 9-14 м/с;
- Температура повітря у Харкові: вночі 6-11° тепла, вдень 12-17°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 9-11° тепла, вдень 14-16°.