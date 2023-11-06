Головні новини Харкова та області 6 листопада: хроніка

На Харківщині захворюваність на коронавірус зросла на понад 10% за тиждень

У Харківській області питома вага захворюваності на COVID-19 збільшилася до 20%. У порівнянні з минулим тижнем вона зросла на 10,2%. З 30 жовтня по 5 листопада зареєстрували 658 підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб.

"Це свідчить про активність циркуляції збудників респіраторної групи в популяції, попри те, що на зараз інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню. Сумісна циркуляція вірусів респіраторної групи та SARS-CoV-2 сприятиме подальшому зростанню рівнів захворюваності серед населення області", — йдеться в повідомленні.