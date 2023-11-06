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На Харківщині захворюваність на коронавірус зросла на понад 10% за тиждень
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На Харківщині захворюваність на коронавірус зросла на понад 10% за тиждень

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На Харківщині захворюваність на коронавірус зросла на понад 10% за тиждень
Харківська обласна інфекційна лікарня. Жовтень 2022 року. Фото: Суспільне Харків

У Харківській області питома вага захворюваності на COVID-19 збільшилася до 20%. У порівнянні з минулим тижнем вона зросла на 10,2% — з 30 жовтня по 5 листопада зареєстрували 658 підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб.

"Це свідчить про активність циркуляції збудників респіраторної групи в популяції, попри те, що на зараз інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню. Сумісна циркуляція вірусів респіраторної групи та SARS-CoV-2 сприятиме подальшому зростанню рівнів захворюваності серед населення області", — йдеться в повідомленні.

За даними центру, ушпиталили 183 людей, з них — 57 дітей. Найвищий показник захворюваності зареєстрували в Лозівському районі — це 238,27 на 100 тисяч населення.

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