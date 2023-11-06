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Енергетики заживили насосну станцію у Великій Комишувасі — "Харківобленерго"
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Енергетики заживили насосну станцію у Великій Комишувасі — "Харківобленерго"

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Енергетики заживили насосну станцію у Великій Комишувасі — &quot;Харківобленерго&quot;
Працівники обленерго відновлюють мережі під обстрілами. Фото: Суспільне Харків

Фахівці Барвінківського райвідділу "Харківобленерго" відновили електропостачання до насосної станції у селі Великій Комишувасі на Ізюмщині.

Про це повідомила пресслужба "Харківобленерго".

"До об'єкта водопостачання підвели повітряну лінію 0,4 кВ, для чого довелося замінити деякі опори та 200 метрів пошкодженого дроту. Складність робіт у Великій Комишувасі полягала в тому, що село територіально дуже "розкидане". Саперам довелося попрацювати, щоб провести розмінування, а нам — щоб заживити усіх споживачів", — йдеться в повідомленні з посиланням на керівника Барвінківського райвідділу Віталія Соколова.

На 6 листопада 2023 року всі жителі села — зі світлом.

"Енергетики займалися виключно заживленням насосної станції. Питанням відновлення водопостачання до будинків займається місцева влада", — цитує пресслужба Соколова.

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