Контрнаступ: ЗСУ просунулися на трьох напрямках — ISW

Українські війська продовжили контрнаступ поблизу Бахмута та досягли успіхів на Запоріжжі й лівобережжі Херсонщини.
Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Геолокаційні кадри вказують на те, що українські війська здійснили обмежене просування на захід від Вербового у Запорізькій області, а також на лівому березі Херсонщини поблизу Підстепного та в Кринках.
У Генштабі Збройних сил України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмуту та в Мелітополі.
Ключові висновки ISW за 5 листопада:
- 4 листопада українські війська завдали успішного удару по заводу в окупованій Керчі, пошкодивши військово-морське судно. Повідомляється, що 5 листопада українські війська посилили удари по тилових районах Росії на півдні України та окупованому Криму.
- Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю NBC News і повторив, що війна не зайшла у глухий кут.
- Чеченські чиновники оголосили, що глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров призначив свого 15-річного сина Адама на провідну посаду в службі безпеки Чечні, хоча існує плутанина щодо точної посади Адама Кадирова.
- Як повідомлялося, суди в Республіці Дагестан звинуватили учасників антисемітських заворушень 29 жовтня в злочинах невеликої тяжкості та винесли незначні покарання.
- Російський військовий блогер закликав російських "пропагандистів" посилити використання російської пропаганди проти українських військовополонених (полонених), які утримуються в Росії, щоб збільшити кількість "добровольців" у російській армії.
- Призначена Кремлем уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова продовжила пропагувати незаконну депортацію українських дітей до Росії під виглядом відпусток.
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