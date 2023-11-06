"Я насичуюсь від того, що я роблю щось хороше". Як повномасштабна війна змінила життя двічі переселенки з Херсона

Світлана Гончарук пережила два переїзди: спочатку з тимчасово окупованої Горлівки Донецької області, а 2022 – з Херсона. У травні жінка з родиною переїхала до Києва. На новому місці вона змінила фах та вирішила допомагати іншим переселенцям.

Дитячі стрижки — безплатно, для дорослих — символічна ціна. Таку допомогу переселенцям надає перукарка Світлана Гончарук. Рік тому жінка переїхала до Києва з тоді ще окупованого Херсона

"Я зараз переселенка з Херсона. Хоча свого часу, у 2014 році переїхала туди з Горлівки Донецької області. Але 22-й рік теж усе змінив. Коли ми приїхали в травні в Київ. Були без роботи, без нічого, чесно кажучи, не знала, що робити", — говорить Світлана.

Жінка майже все життя працювала бухгалтеркою. У Києві довелося все починати з нуля.