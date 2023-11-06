621 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 6 листопада, відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові завдали авіаударів в районах населених пунктів Республіканець, Львове, Тягинка та з артилерії обстріляли Херсон.
- Армія РФ скинула з безпілотника вибухівку біля продуктового магазину у Бериславі на Херсонщині. Поранені двоє людей, їх ушпиталили.
- Російські війська завдали чергового удару по Херсону. Обстріляли Корабельний район Херсона. Поранені жінка та троє чоловіків. Всі перебувають в лікарні, їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
- Також військові РФ обстріляли Дніпровський район Херсона. Поцілили у житловий будинок — снаряди зруйнували другий поверх. Поранений 61-річний чоловік.
- Після атаки російської авіації на території сільської школи Дар'ївської громади Херсонщини виникла пожежа — її загасили рятувальники. Внаслідок влучання авіабомби в будівлі обвалилось перекриття. Окрім школи, пошкоджені шість приватних будинків
- На Херсонщині, у рамках програми "Пліч-о-пліч", відремонтували 727 об'єктів, пошкоджених внаслідок російських обстрілів. Наразі понад 400 будівельників працюють над відновленням ще 387 об'єктів.
"Ракета влучила у п'ятий поверх — перекриття впало у квартиру. Ми дивом залишились живі". Херсонці про удар армії РФ
Вночі армія РФ завдала ракетного удару по середмістю Херсона, поцілила у багатоповерхівку. Місцеві жителі розповіли, що внаслідок атаки зруйновані в будинку зруйнований один з поверхів, вибиті всі вікна та пошкоджені балкони.
Внаслідок підриву на міні поранений житель Херсонщини
В Архангельському Херсонської області 36-річний чоловік наступив на російську міну. Внаслідок підриву він отримав поранення, повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін.
Зруйновані будинки, пліснява на вцілілих стінах. Як живуть херсонці через п'ять місяців після підриву РФ Каховської ГЕС
П'ять місяців тому російські військові підірвали Каховську ГЕС. У зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів. Більшість – на тимчасово окупованому лівобережжі. Після 13:00 6 червня 2023 року вода почала затоплювати багатоповерхівки у прибережних районах Херсона, пригадують місцеві жителі. Люди й досі долають наслідки повені: прибирають сміття, чистять стіни від плісняви, відновлюють зруйновані оселі.
"Я насичуюсь від того, що я роблю щось хороше". Як повномасштабна війна змінила життя двічі переселенки з Херсона
Світлана Гончарук пережила два переїзди: спочатку з тимчасово окупованої Горлівки Донецької області, а 2022 – з Херсона. У травні жінка з родиною переїхала до Києва. На новому місці вона змінила фах та вирішила допомагати іншим переселенцям.
Дитячі стрижки — безплатно, для дорослих — символічна ціна. Таку допомогу переселенцям надає перукарка Світлана Гончарук. Рік тому жінка переїхала до Києва з тоді ще окупованого Херсона
"Я зараз переселенка з Херсона. Хоча свого часу, у 2014 році переїхала туди з Горлівки Донецької області. Але 22-й рік теж усе змінив. Коли ми приїхали в травні в Київ. Були без роботи, без нічого, чесно кажучи, не знала, що робити", — говорить Світлана.
Жінка майже все життя працювала бухгалтеркою. У Києві довелося все починати з нуля.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Внаслідок обстрілів РФ у Херсонській громаді четверо поранених
Станом на 19:00 у Херсонській громаді внаслідок обстрілів РФ поранені четверо людей: троє чоловіків з Зеленівки та херсонка, яку зранку ушпиталили, повідомив у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Херсонська область - повітряна тривога!
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Війська РФ вдарили з авіації в районі Берислава - Генштаб
За даними Генштабу ЗСУ на Херсонському напрямку війська РФ вдарили з авіації в районі Берислава. Також з артилерії обстріляли Зеленівку та Херсон.
"Зливав" конспіративні бази Сил спецоперацій ЗСУ під час окупації Херсона . До 15 років ув’язнення засудили місцевого жителя
До 15 років ув’язнення засудили херсонця, який "зливав" конспіративні бази Сил спецоперацій ЗСУ під час окупації міста. Про це у Telegram повідомив Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, він за допомогою знайомої волонтерки увійшов до складу оперативно-бойової групи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Запропонував окупантам свою допомогу у проведенні розвідувально-підривної діяльності в регіоні.
Передав російським спецслужбам адреси конспіративних квартир та персональні дані членів групи ССО ЗСУ, які виконували бойові завдання на тимчасово окупованій території, йдеться у повідомленні.
Також передав спецслужбам дані волонтерки, яка допомагала українським захисникам. Окупанти утримували її у полоні впродовж 116 діб.
Херсонська область - повітряна тривога!
Російська армія обстріляла Томину Балку: поранений чоловік
Армія РФ завдала удару по Томиній Балці на Херсонщині, поцілила в будинок. Внаслідок обстрілу поранений чоловік. Його шпиталізували з вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги, повідомила у Telegram ОВА.
На 7 листопада Херсонський центр крові особливо потребує донорів трьої груп
На 7 листопада Херсонський обласний центр крові потребує донорів усіх груп, особливо — другої, третьої позитивної та четвертої негативної. Кров необхідна важкохворим та пораненим через обстріли РФ людям. Донорів чекають з 8 до 13 години, за адресою: Миколаївське шосе, 7.
Наказав ув'язнити та катувати жителів Каховського району Херсонщини. Полковнику ФСБ РФ оголосили про підозру
Полковника ФСБ РФ підозрюють у жорстокому поводженні з цивільними жителями Херсонської області. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, навесні 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Каховського району, 42-річний полковник віддавав накази про ув’язнення та катування мирних людей. Їх тримали у приміщенні захопленого відділку поліції у Новій Каховці та піддавали тортурам.
"Затриманих били, погрожували їм вбивством. Для отримання потрібної інформації до жителів регіону застосовували електричний струм. Її утримували в антисанітарних умовах без належної медичної допомоги, також не давали у достатній кількості воду та їжу", — йдеться у дописі.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
З Веселого на Херсонщині евакуювали родину з двома дітьми
На Херсонщині триває евакуація родин з дітьми із територій, які перебувають у зоні бойових дій. Сьогодні, 6 листопада, з Новокаховської територіальної громади вивезли родину з двома дітьми.
Про це у Telegram повідомила Новокаховська МВА.
Людей евакуювали з села Веселе у супроводі працівників поліції, їх вдалось доправити до більш безпечного регіону. Також протягом минулого тижня правоохоронці евакуювали ще дві родини з трьома дітьми.
Ракетна небезпека на Херсонщині - Повітряні Сили ЗСУ
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку на Херсонщині.
Херсонська область - повітряна тривога!
Російські війська обстріляли Зеленівський старостинський округ - Мрочко
Як повідомив у Telegram начальник МВА Роман Мрочко, російські війська обстріляли Зеленівський старостинський округ Херсонської громади.
Війська РФ обстріляли селище в Херсонському районі, поранені троє людей
Армія РФ вкотре обстріляла Херсонський район. Близько 12:19 російські снаряди поцілили по селищу: поранені троє людей, двох з них — ушпиталили, повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Вночі російські війська завдали ракетного удару по Херсону: які наслідки
В ніч на 6 листопада 2023 року російські військові завдали ракетного удару протирадіолокаційною ракетою Х-31П по Херсону. Вона пошкодила п'ятиповерховий житловий будинок.
Як повідомив в марафоні "Суспільне. Спротив" керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков, внаслідок влучання у п'ятиповерхівку багато руйнувань довкола, в радіусі 400 метрів від будинку повибивало шибки.
Ракета поцілила в другий під’їзд, пробила дах, п’ятий і четвертий поверхи.
Українські військові протягом доби знищили спостережний і польовий пункти РФ
Українські військові протягом доби знищили спостережний і польовий пункти РФ, БМП, два автомобілі та ліквідували 24 російських військових, повідомили Сили оборони півдня.
На Херсонщині втратили врожай через відсутність зрошення майже на три мільярди гривень — ОВА
На правобережжі Херсонщини через відсутність зрошення втрати врожаю становлять 2,8 мільярда гривень. У 2024 році на майже 25 тисячах гектарів планують відновити полив без відбудови Каховської греблі.
Про це в марафоні "Суспільне. Спротив" повідомив в.о. директора Департаменту сільського господарства та зрошення Херсонської обласної держадміністрації Дмитро Юнусов.
"Плані на врожай через підрив греблі не змінилися. Втрати врожаю на правобережжі через відсутність зрошення ми підрахували на рівні 2,8 мільярда гривень. На правобережжі ми плануємо відновити локальні системи зрошення без відбудови Каховської греблі — це приблизно 25 тисяч гектарів", — говорить Юнусов.
Удар по Херсону: пробитий дах, обвалене перекриття, зруйновані балкони та вибиті вікна
Внаслідок нічного удару по Херсону у багатоповерхівках пробитий дах, обвалене перекриття, зруйновані балкони та вибиті вікна.
Війська РФ обстріляли медичний заклад у Херсоні, персонал не постраждав
Вночі війська РФ поцілили в один з медичних закладів у Херсоні. На чергуванні перебували десять працівників. Пошкоджена будівля, працівники не постраждали, повідомив у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Після нічної атаки РФ поранена жінка
Після влучання російської ракети Х-31 по Херсону, пошкоджені чотири будинки, в одному з них обвалилось перекриття. Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Пошкоджені також приватні оселі. Поранена 54-річна жінка, в якої діагностували вибухову травму і поранення плеча.
У колабораційній діяльності підозрюють жительку Зимівника Херсонської області
У колабораційній діяльності підозрюють жительку Зимівника Херсонської області, повідомляє поліція Херсонської області в Telegram.
Наприкінці вересня 2022 року вона добровільно погодилась на співпрацю з РФ та брала активну участь у проведенні псевдореферендуму. Жінку затримали, їй загрожує до 10 років ув'язнення, йдеться у повідомленні.
За добу, 5 листопада 2023 року, армія РФ випустила найбільшу кількість КАБів за увесь час
В ніч на 6 листопада російська армія випустила по Бериславу та селу Кринки на Херсонщині 12 авіабомб. Всього за минулу добу по населених пунктах області скинули 87 авіабомб. Це найбільша кількість КАБ за увесь час, повідомляється в Telegram міністра внутрішніх справ України Клименка.
Російська ракета поцілила у п'ятиповерхівку у Херсоні: у радіусі 400 метрів повибивало шибки
Внаслідок влучання російської ракети в п'ятиповерхівку у Херсоні багато руйнувань довкола, повідомив в марафоні "Суспільне. Спротив" керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.
"Зруйнована багатоповерхівка і довкола в радіусі 400 метрів повибивало шибки. Сьогодні будемо займатися закриванням шибок і допомогою населенню. Немає інформації, щоб постраждав хтось із людей внаслідок цього ракетного удару", — сказав він.
Російські війська 132 рази обстріляли Херсонщину
Російські війська упродовж доби 132 рази обстріляли Херсонщину. Поцілили у магазин в Бериславі, приватні підприємства у Херсоні, житлові квартали населених пунктів області. Поранені восьмеро людей, повідомив керівник ОВА Прокудін.
Російська армія вдарила по Херсону ракетою Х-31П
Вночі російська армія вдарила по Херсону протирадіолокаційною ракетою Х-31П. Вона пошкодила п'ятиповерховий житловий будинок. Інформації про постраждалих немає, повідомили в Силах оборони півдня.
Армія РФ за ніч кілька разів обстріляла Херсон
Протягом ночі війська РФ кілька разів атакували Центральний район Херсона. Пошкоджені квартири та приватні будинки, повідомив керівник МВА Мрочко.