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Вночі російські війська завдали ракетного удару по Херсону: які наслідки
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Вночі російські війська завдали ракетного удару по Херсону: які наслідки

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Наслідки ракетного удару по Херсону
Пробитий російською ракетою дах в будинку, Херсон, 6 листопада 2023 рік. Фото: Суспільне Херсон

В ніч на 6 листопада 2023 року російські військові завдали ракетного удару протирадіолокаційною ракетою Х-31П по Херсону. Вона пошкодила п'ятиповерховий житловий будинок.

Як повідомив в марафоні "Суспільне. Спротив" керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков, внаслідок влучання у п'ятиповерхівку багато руйнувань довкола, в радіусі 400 метрів від будинку повибивало шибки.

Вночі російські війська завдали ракетного удару по Херсону
Зруйновані балкони та вибиті вікна у будинку, Херсон, 6 листопада 2023 рік. Фото: Суспільне Херсон

Ракета поцілила в другий під’їзд, пробила дах, п’ятий і четвертий поверхи.

Вночі російські війська завдали ракетного удару по Херсону
Завалений дах у квартирі будинку внаслідок ракетного удару РФ, Херсон, 6 листопада 2023 рік. Фото: Суспільне Херсон

Це вже третє влучання у цей будинок. Тут живе 12 родин, здебільшого літні люди, повідомили кореспонденти Суспільного.

Вночі російські війська завдали ракетного удару по Херсону
Херсон. Зруйнована після ракетного удару армії РФ квартира у багатоповерхівці, 6 листопада 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Ракетою пошкоджені чотири будинки, в одному з них обвалилось перекриття. Уламки побили приватні будинки розташовані поряд.

Вночі російські війська завдали ракетного удару по Херсону
Діра в даху квартри від російської ракети, Херсон, 6 листопада 2023 рік. Фото: Суспільне Херсон

Внаслідок удару поранена жінка, у неї діагностували вибухову травму та поранення плеча, повідомив в Telegram керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Вночі російські війська завдали ракетного удару по Херсону
Вибиті вікна, балкони та двері внаслідок ракетного удару РФ, Херсон, 6 листопада 2023 рік. Фото: Суспільне Херсон

Як повідомив керівник МВА Роман Мрочко, вночі війська РФ поцілили в один з медичних закладів у Херсоні. На чергуванні перебували десять працівників. Пошкоджена будівля, працівники не постраждали.

Російські війська упродовж 5 листопада випустили з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, дронів та авіації по Херсонській області 640 снарядів, по Херсону — 58.

За даними міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, минулої доби по населених пунктах області скинули 87 російських авіабомб. Це найбільша кількість КАБ за увесь час.

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