620 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 4 листопада, відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Армія РФ зранку обстріляла Корабельний район Херсона, поранені троє людей. Внаслідок вечірнього обстрілу середмістя загинув чоловік, одна жінка — поранена.
- Внаслідок атаки РФ на Берислав поранені двоє людей. Один з них — місцевий поліцейський. Також війська РФ обстріляли Качкарівку на Херсонщині, поранений 62-річний чоловік.
- Сили оборони на Херсонському напрямку знищили два танки військ РФ, вісім гармат, вісім одиниць автобронетехніки, ударний безпілотник "Ланцет", також ліквідували 22 військовослужбовці РФ.
- З населених пунктів Херсонської області, які перебувають під обстрілами, вивезли 350 дітей, залишаються ще 450.
- У деокупованих громадах Херсонщини із запланованих 64 тисяч гектарів засіяли понад 29 тисяч озимих пшениці та ріпаку.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Загроза застосування РФ авіаційного озброєння на Херсонщині
Сили оборони півдня повідомляють про загрозу застосування РФ авіаційного озброєння.
Херсонська область - повітряна тривога!
У Херсоні знову чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
У Херсоні вчергове чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У прибережних районах Херсона чутно вибухи
У прибережних районах Херсона чутно вибухи, повідомив керівник МВА Мрочко.
Спочатку були "Соняхи у темряві": херсонка робить артбукети з креативних матеріалів
Херсонка Олена Афанасьєва робити артбукети почала через рік після початку повномасштабного вторгнення РФ. Їх збирає та компонує з креативних матеріалів. Про це Олена Афанасьєва розповіла кореспондентам Суспільного.
Херсонська область - повітряна тривога!
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Херсонська область - повітряна тривога!
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
У Херсоні знову чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 18 годину
За добу на Херсонському напрямку російські військові завдали авіаударів в районах населених пунктів Республіканець, Львове та Тягинка. Під артобстрілами РФ перебував Херсон, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
Херсонська область - повітряна тривога!
Вишиті сорочки, янголятка в стилі Тільда і прикраси з бісеру. Майстриня з Херсона робить обереги для військових
Майстриня з Херсона Еліна Передерей вишиває сорочки, робить янголят в стилі Тільда та прикраси з бісеру. Такі обереги вона передає військовим та дарує херсонкам, які лишаються у місті.
За день у Херсонській громаді внаслідок обстрілів РФ поранені п'ятеро людей
Станом на 18:00 5 листопада 2023 року у Херсонській громаді внаслідок обстрілів РФ поранені п'ятеро людей, повідомив в Telegram керівник МВА Роман Мрочко.
Армія РФ скинула з безпілотника вибухівку біля продуктового магазину у Бериславі
Армія РФ скинула з безпілотника вибухівку біля продуктового магазину у Бериславі. Поранені двоє людей, їх ушпиталили, повідомляє в Telegram Херсонська ОВА.
"У 61-річного чоловіка діагностували поранення руки, а у 53-річного – травми нижніх кінцівок", — йдеться у повідомленні.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
На Херсонщині у селищі Архангельське запрацювало ще одне відділення Укрпошти
На Херсонщині у селищі Архангельське запрацювало ще одне відділення Укрпошти, повідомляє ОВА.
Там місцеві жителі можуть отримувати пенсії, грошові перекази, посилки та платити за комунальні послуги. Відділення працюватиме з вівторка по суботу з 8 до 13:30.
Для безперебійної роботи поштарів в Архангельському забезпечили генератором та Starlink, йдеться у повідомленні.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Ракетна небезпека на Херсонщині
Повітряна тривога пов'язана з ракетною небезпекою, повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Херсонська область - повітряна тривога!
Поранених внаслідок денного обстрілу у Корабельному районі Херсона доправили в лікарню
Як уточнили в Херсонській обласній військовій адміністрації, внаслідок обстрілу Корабельного району Херсона поранені жінка та троє чоловіків. "Внаслідок обстрілу поранені 47-річна жінка, а також троє чоловіків: 60, 70 та 38 років. Всі травмовані перебувають в лікарні, їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні ОВА.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Армія РФ завдала чергового удару по Херсону: поранені четверо людей
Близько 14:00 армія РФ завдала чергового удару по Херсону. Попередньо, поранені четверо людей. Прокуратура відкрила кримінальне провадження про порушення російськими військовими законів та звичаїв війни.
У рамках програми "Пліч-о-пліч" на Херсонщині відремонтували 727 об'єктів, пошкоджених внаслідок російських обстрілів
На Херсонщині, у рамках програми "Пліч-о-пліч", відремонтували 727 об'єктів, пошкоджених внаслідок російських обстрілів. Наразі понад 400 будівельників працюють над відновленням ще 387 об'єктів, повідомив у Telegram заступник керівника ОП Кулеба.
Наслідки російського обстрілу Берислава 4 листопада
Поліція показала, який вигляд має службовий автомобіль правоохоронців у Бериславі після скиду російського боєприпасу з безпілотника 4 листопада. Поранення отримали 43-річний поліцейський і 47-річний місцевий житель. Їх доправили до лікарні, повідомила у Telegram Поліція Херсонської області.
На лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили РСЗВ та автотехніку російської армії
Ракетно-артилерійські підрозділи знищили на лівобережжі Херсонщини РСЗВ та автотехніку російської армії, повідомили у Telegram Сили оборони півдня.
Через атаку Дар'ївської громади авіацією РФ зруйнована школа, пошкоджені шість будинків
Після нічної атаки російської авіації на території сільської школи Дар'ївської громади Херсонщини виникла пожежа — її загасили рятувальники. Внаслідок влучання авіабомби в будівлі обвалилось перекриття. Окрім школи, пошкоджені шість приватних будинків, повідомив у Telegram міністр ВС Клименко.
Херсонська область - повітряна тривога!
Російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона
Армія РФ обстріляла Дніпровський район Херсона. Поцілила у житловий будинок — снаряди зруйнували другий поверх. Попередньо, поранений 61-річний чоловік, повідомила у Telegram ОВА.
Голова ОВА показав наслідки обстрілу РФ Херсона 4 листопада
Голова ОВА Прокудін показав наслідки обстрілу РФ житлового кварталу Херсона 4 листопада. Поцілили поблизу продуктового магазину. Через атаку загинув 55-річний чоловік, поранена місцева жителька — вона перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.
Сили оборони знищили спостережний пост армії РФ на Херсонщині
За добу на Херсонщині українські захисники знищили спостережний пункт та гармату армії РФ, ліквідували 16 російських військовослужбовців, повідомили у Telegram Сили оборони півдня.
Російська армія скинула керовану авіабомбу на освітній заклад Херсонської області
5 листопада вночі російська армія скинула керовану авіаційну бомбу на освітній заклад Дар'ївської громади Херсонщини. Через атаку установа зруйнована, загиблих та поранених немає, повідомив голова ОВА Прокудін.
Армія РФ за добу скинула на Херсонщину 50 керованих авіабомб
Минулої доби російські військові завдали дев'ять авіаударів по Херсонщині, на населені пункти області випустили понад 50 керованих авіабомб, повідомили у Telegram Сили оборони півдня.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
За добу армія РФ 100 разів обстріляла Херсонщину
Російські війська упродовж минулої доби 100 разів обстріляли Херсонщину. Поцілили у житлові квартали населених пунктів регіону, навчальний заклад у Херсонському районі. Дві людини загинули, шестеро поранені, повідомив у Telegram керівник ОВА Прокудін.
Херсонська область - повітряна тривога!
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Пуски керованих авіабомб у напрямку Тягинської громади
Пуски керованих авіабомб у напрямку Тягинської громади Бериславського району — начальник РВА Літвінов.
Ймовірний авіаобстріл Бериславського району
Ймовірний авіаційний обстріл Бериславського району Херсонщини. Начальник РВА Літвінов закликав людей пройти в укриття.
Херсонська область - повітряна тривога!
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Херсонська область - повітряна тривога!
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Херсонська область - повітряна тривога!