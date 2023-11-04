На Херсонщині у селищі Архангельське запрацювало ще одне відділення Укрпошти

На Херсонщині у селищі Архангельське запрацювало ще одне відділення Укрпошти, повідомляє ОВА.

Там місцеві жителі можуть отримувати пенсії, грошові перекази, посилки та платити за комунальні послуги. Відділення працюватиме з вівторка по суботу з 8 до 13:30.

Для безперебійної роботи поштарів в Архангельському забезпечили генератором та Starlink, йдеться у повідомленні.