Зеленський запросив Трампа в Україну

Президент Володимир Зеленський запросив експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа в Україну. Колишній очільник Білого дому заявив, що може закінчити війну за 24 години, якщо його переоберуть у 2024 році.

Про це Зеленський сказав в інтервʼю "Meet the Press" на телеканалі NBC News.

"Його (Трампа — ред.) тут радо вітатимуть. Президент Байден був тут, і він, я думаю, зрозумів деякі деталі, які можна зрозуміти перебуваючи лише тут. Тому я запрошую президента Трампа", — сказав Зеленський.

Гарант сказав, що йому вистачить 24 хвилини, аби пояснити Дональду Трампу, що той не може керувати війною.

"Якщо він зможе приїхати сюди, мені знадобляться 24 хвилини — так, 24 хвилини. Не більше. Він не може принести мир через Путіна", — додав Зеленський.

Український президент висловив сумніви щодо підтримки Трампа України, якщо його переоберуть на другий президентський термін. Зеленський також зазначив, що не контактував із Трампом після того, як той покинув посаду в січні 2021 року.

Заява Трампа про війну

Колишній президент США Дональд Трамп у вересні 2023 року в інтервʼю "Meet the Press" заявив, що розв’яже війну в Україні протягом 24 годин, якщо його знову переоберуть президентом. Він надав кілька подробиць про те, як він виконає це завдання

"Якщо я скажу вам точно, я втрачу всі свої козирі. Я б сказав деякі речі Путіну. Я б сказав певні речі Зеленському", – сказав тоді Трамп, додавши, що укладе справедливу угоду для всіх.