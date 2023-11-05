НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Зеленський запросив Трампа в Україну
Вторгнення Росії в УкраїнуЗеленськийДональд ТрампПОЛІТИКАСвітПолітикаВійна

Зеленський запросив Трампа в Україну

ЗМІ
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зеленський і Трамп
Зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, 25 вересня 2019 року. Фото: AP

Президент Володимир Зеленський запросив експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа в Україну. Колишній очільник Білого дому заявив, що може закінчити війну за 24 години, якщо його переоберуть у 2024 році.

Про це Зеленський сказав в інтервʼю "Meet the Press" на телеканалі NBC News.

"Його (Трампа — ред.) тут радо вітатимуть. Президент Байден був тут, і він, я думаю, зрозумів деякі деталі, які можна зрозуміти перебуваючи лише тут. Тому я запрошую президента Трампа", — сказав Зеленський.

Гарант сказав, що йому вистачить 24 хвилини, аби пояснити Дональду Трампу, що той не може керувати війною.

"Якщо він зможе приїхати сюди, мені знадобляться 24 хвилини — так, 24 хвилини. Не більше. Він не може принести мир через Путіна", — додав Зеленський.

Український президент висловив сумніви щодо підтримки Трампа України, якщо його переоберуть на другий президентський термін. Зеленський також зазначив, що не контактував із Трампом після того, як той покинув посаду в січні 2021 року.

Заява Трампа про війну

Колишній президент США Дональд Трамп у вересні 2023 року в інтервʼю "Meet the Press" заявив, що розв’яже війну в Україні протягом 24 годин, якщо його знову переоберуть президентом. Він надав кілька подробиць про те, як він виконає це завдання

"Якщо я скажу вам точно, я втрачу всі свої козирі. Я б сказав деякі речі Путіну. Я б сказав певні речі Зеленському", – сказав тоді Трамп, додавши, що укладе справедливу угоду для всіх.

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
Мінування Херсонщини
На Херсонщині загинув фермер, підірвавшись на російській міні
З місцевого самоврядування – в лави ЗСУ: історія Михайла Тищенка зі Срібнянщини
З місцевого самоврядування – в лави ЗСУ: історія Михайла Тищенка зі Срібнянщини
Дві ДНК-експертизи та понад рік очікування. Історія загиблого бійця з Івано-Франківщини Андрія Хованського
Дві ДНК-експертизи та понад рік очікування. Історія загиблого бійця з Івано-Франківщини Андрія Хованського
На Київщині підрозділи ДСНС тренувалися проводити пошуково-рятувальні роботи
На Київщині підрозділи ДСНС тренувалися проводити пошуково-рятувальні роботи
На початок