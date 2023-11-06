США відправили атомний підводний човен на Близький Схід

Центральне командування Збройних сил США оголосило про відправку на Близький Схід атомного підводного човна класу Ohio.

Про це повідомили CENTCOM в соцмережі Х (раніше Twitter).

"5 листопада 2023 року підводний човен класу Ohio прибув у зону відповідальності Центрального командування США", — йдеться в повідомленні командування в соцмережі X.

Раніше США направили до Східного Середземномор'я два авіаносці.

Присутність США на Близькому Сході після вторгнення ХАМАСу в Ізраїль

8 жовтня Пентагон скерував авіаносну ударну групу на чолі з кораблем Gerald R. Ford до Східного Середземномор'я. Згодом туди ж направили ударну групу із авіаносцем Dwight Eisenhower.

17 жовтня США відправили до берегів Ізраїлю дві тисячі морських піхотинців із бригади швидкого реагування. Міністерство оборони США через два дні направило штабний корабель шостого флоту USS Mount Whitney до берегів Ізраїлю.

США збираються направити до ізраїльського узбережжя понад 4 тисяч моряків та морських піхотинців. Ці війська будуть розміщені на військових кораблях у разі ескалації конфлікту між Палестиною та Ізраїлем.

Нині Пентагон займається плануванням надання двох батарей армії США для "залізного купола" Ізраїлю.