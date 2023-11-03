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Як отримати компенсацію за облаштування робочого місця людини з інвалідністю — пояснили у центрі зайнятості Житомирщини
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Як отримати компенсацію за облаштування робочого місця людини з інвалідністю — пояснили у центрі зайнятості Житомирщини

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Компенсація за облаштування робочого місця для людини із інвалідністю
Ілюстративне фото. Житомир, 18 квітня 2023 року. Фото: Володимир Шолдрук для Суспільне Житомир

На Житомирщині запроваджується урядова програма, за якою роботодавець може отримати гроші за облаштування робочого місця людини із інвалідністю. На сьогодні в області роботодавці поки не подали жодної заявки.

Про це в ефірі Українського радіо Житомир розповіла начальниця управління реалізації політики зайнятості Житомирського обласного центру зайнятості Світлана Карпович.

За її словами, станом на жовтень на Житомирщині люди із інвалідністю складають 10,7 відсотка від загальної кількості зареєстрованих безробітних. Всього станом на 1 жовтня на обліку обласного центру зайнятості перебували 564 людини з інвалідністю.

"На сьогодні в Житомирській області старту даної програми ще немає. Фахівці центру зайнятості ще проводять інформаційну програму, щоб про такі можливості знали як роботодавці, так безпосередньо в громадах. Ми сподіваємося, що роботодавці будуть активно користуватися цією програмою", — розповіла Світлана Карпович.

Начальниця управління реалізації політики зайнятості Житомирського обласного центру зайнятості Світлана Карпович
Начальниця управління Житомирського обласного центру зайнятості Світлана Карпович. Житомир, 07 вересня 2023 року. Фото: Олена Кучмій для Суспільного Житомир

Скільки коштів роботодавець може отримати за програмою

За словами Світлани Карпович, роботодавець, який надав роботу людині із інвалідністю і підлаштував під її потреби робоче місце, може отримати від держави:

  • до 100,5 тисяч гривень, якщо облаштовує робоче місце для людини із 1 групою інвалідності;
  • до 67 тисяч гривень – для людини із 2 групою інвалідності.

До кінця року в Україні на цю програму передбачено 117,5 мільйонів гривень.

Що можна придбати в рамках програми

Перелік дуже великий, сказала в коментарі Суспільному представниця Служби зайнятості. Серед іншого це:

  • меблі, поручні;
  • комп’ютери, оргтехніка;
  • програмне забезпечення;
  • машини для виробництва та обробки.

Механізм виплати грошової компенсації

Після облаштування місця для роботи людини з особливими потребами роботодавець впродовж 90 днів може подати заяву про надання відшкодування вартості витрат та відповідні документи до служби зайнятості за місцем своєї діяльності, розповідає Світлана Карпович. У 10-денний термін працівники служби зайнятості мають розглянути їх і або погодити, або відмовити.

Привід для відмови:

  • Заборгованість зі сплати податків, заробітної плати, єдиного внеску,
  • коли роботодавець є банкрутом або знаходиться у стані ліквідації;
  • якщо надав не всі документи чи зазначив недостовірну інформацію.

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