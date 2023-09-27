У Миргороді на Полтавщині створили алею на честь загиблих на війні жителів громади. Нині встановили стенди зі знімками та інформацією про захисників України, а за місяць мають розмістити поруч інтерактивну дошку. Оплатили роботи за гроші з бюджету Миргородської громади.

Чиї світлини розмістили на стендах

На стендах розмістили фотографії жителів громади, які захищали Україну і загинули від 2014-го року. Серед них світлина Олега Гужвія, який поліг у березні 2022-го. Його тіло не змогли забрати з поля бою, тому загибель довелося доводити через суд.

Світлина та інформація про полеглого воїна Олега Гужвія. Фото: Суспільне Полтава

Мати була останньою, кому він телефонував.

"Не роздумуючи пішов добровольцем і 2014-го року, і 2022-го року. Син, який пішов захищати усіх-усіх нас. Він мені розповів, де, що він, яка бригада, яке підпорядкування, все. Він розумів, в яких обставинах, він перебуває", – розповіла мама загиблого воїна Олега Гужвія Марія Скачкова.

Алея на честь загиблих воїнів у Миргороді. Фото: Суспільне Полтава

Загалом на стендах розмістили фото 65 полеглих воїнів.

"Далі буде продовжено з іншого боку. З двох боків планується, що будуть фотографії. У нас були загиблі уже й із 2014-го року (до повномасштабного вторгнення – ред.), 10 людей у громаді. Тому це не було новою ідеєю, але вже було ухвалене рішення на сесії, якщо не помиляюся, у квітні чи травні цього року. Були спрямовані кошти, перед цим було обговорення концепції, що повинно бути, як", – сказав голова Миргородської громади Сергій Соломаха.

Жителі Миргорода біля стендів з інформацією про полеглих військових. Фото: Суспільне Полтава

За словами Соломахи, приурочать презентацію алеї до Дня захисників та захисниць України, який відзначають 1 жовтня.

Скільки грошей витратили на створення алеї

Із бюджету громади для облаштування алеї спрямували 600 тисяч гривень, цих грошей достатньо для виконання всіх робіт. За ці гроші, крім стендів, на алеї розмістять інтерактивний екран, де також будуть фото та більше інформації. Це планують зробити до кінця жовтня.

"Ця алея ― це нагадування про те, що ми можемо ходити, з колясочками, у школу, в магазин заходити. Нагадування, якою ціною все це здобулося", – розповіла мама загиблого воїна Олега Гужвія Марія Скачкова.

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