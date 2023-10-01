Тероборона ЗСУ представила фільм про бійців 105 бригади

1 жовтня, з нагоди відзначення Дня територіальної оборони, Дня захисників та захисниць України офіційно презентували фільм про бійців 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ "На день ближче до перемоги". Про це Суспільному повідомив пресофіцер бригади Юрій Кульпа.
За його словами, в стрічці 16 історій військовослужбовців та військовослужбовиць, які захищають Україну від російських окупантів, а також історії волонтерів та рідних загиблих бійців.
Нагадаємо, раніше в Тернополі відбувалися передпокази стрічки. Зокрема, на День Незалежності. Також перегляд влаштували в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.
Юрій Кульпа каже, до офіційного представлення фільм "На день ближче до перемоги" подивилося й близько тисячі студентів Західноукраїнського національного університету та курсанти Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою.
Документальне кіно про бійців 105 бригади тероборони ЗСУ знімали на Харківщині та Тернопільщині.
Історії захисників та захисниць, які взяли участь у зйомках фільму.
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