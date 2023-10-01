Компанія-підрядник "Ростдорстрой", яка займається реконструкцією Дегтярівського шляхопроводу у Києві, де вчора, 30 вересня, стався обвал, фігурує у кримінальних справах. Окрім того, серед бенефіціарів компанії — мер Одеси Геннадій Труханов, який є фігурантом у справі щодо заводу "Краян".

Про це вказує аналітична система для аналізу ринків, ділової розвідки та розслідувань Youcontrol, пише "Економічна правда".

Також, за даними платформи, компанія фігурує у кримінальних справах, порушених за фактами:

злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України),

злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України),

злочинів проти довкілля (за статтею 240 КК України),

злочинів проти громадської безпеки (за статтею 264 КК України),

злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 276 КК України),

злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 332 КК України),

злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України),

злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України),

злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України).

Учора підрядна організація "Ростдорстрой" у Facebook заявили, що обвал на будівельному майданчику Дегтярівського шляхопроводу не вплине на вартість реконструкції. Усі наслідки ліквідує виконавець робіт власним коштом.

"Враховуючи ситуацію, яка склалася, усунення всіх недоліків буде здійснюватися за рахунок групи компаній RDS. Зазначаємо, що збитків міському бюджету не нанесено. Вартість реконструкції не збільшиться", – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що роботи виконувалися згідно з графіком. Однак через необхідність усунення недоліків, термін введення в експлуатацію розв'язки збільшаться.

Напередодні під час ремонтних робіт впали кілька прольотів Дегтярівського мосту, що на вулиці Олександра Довженка (Шулявка). Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає, повідомили у КМДА.

Незалежний інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин у коментарі Суспільному зазначив, що причини обвалу балок під час монтажу повинні визначити експерти. Він повідомив, що для будівництва були використані експериментальні балки. Подібні елементи в Україні також використовувалися під час зведення мосту у Бородянці Київської області. Але виробник був інший.