У Києві впали кілька прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці. Що відомо

У Києві під час ремонтних робіт 30 вересня впали кілька прольотів Дегтярівського мосту, що на вулиці Олександра Довженка (Шулявка). Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

Про це повідомили у Київській міській держадміністрації.

"На вул. Олександра Довженка під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу сталася надзвичайна ситуація — під час монтажу стався обвал балок. Причини з'ясовують фахівці, які вже на місці", — йдеться у повідомленні.

У КМДА додали, що також на місці події вже працюють аварійно-рятувальні служби.

Член національної спілки журналістів України, незалежний інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин у коментарі Суспільному сказав, що причини обвалу балок під час монтажу повинні визначити експерти. За його словами такі балки використовуються вдруге в Україні (перший раз у Бородянці — ред.), але у цьому випадку у них інший виробник — завод Ковальської.

"Я не можу стверджувати на 100%, але я так розумію, що завод Ковальської вперше такі балки виготовляє. Вони експериментальні. Це 36-ти метрова балка, а до цього були 33-ох метрові й в чому причина, поки ніхто не знає. Треба, щоб її (балку — ред.) розпиляли, взяли зразки бетону і подивилися, як там розташована арматура. Тому що причин може бути безліч. Я не стверджую, що це брак, але це може бути неякісний бетон, може бути нерівно натягнута арматура. І це тільки одні з багатьох причин", — сказав Павло Авдокушин.

Водночас він наголосив, що перед використанням у будівництві всі зразки балок проходять державну експертизу і на них видаються відповідні сертифікати.

Речник компанії "Ковальська" Даніїл Ваховський повідомив Суспільному, що завтра, 1 жовтня збереться експертна інженерна комісія, яка буде визначати причини цього інциденту.

"Що ми точно можемо заявити, то це те, що проблем з якістю балок, які монтувалися — немає. Вони були виготовлені за спецпроектом і пройшли всі необхідні експертизи й були прийняті підрядною компанією, яка займається їхнім монтажем", — сказав Ваховський.

За його словами попередні шість балок були встановлені правильно.

"Вони (балки — ред.) знаходились у проектній позиції й під час монтажу останньої, сьомої балки стався цей інцидент. Але в нас така позиція, що їхня якість абсолютно перевірена і вона відповідає всій проектній документації", — наголосив Ваховський і додав, що "Ковальська" вже не вперше виготовляє такі балки.

У "Київавтодорі" заявили, що відповідальність за роботи на об’єкті несе компанія-підрядник.

Що відомо про реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу

Ще в січні 2023 року на Дегтярівському шляхопроводі запровадили тимчасову схему руху. Там працівники КП "Київавтошляхміст" виконали основну частину протиаварійних робіт і підготували розв’язку до масштабної реконструкції.

У Києві в середині червня почали реалізацію проєкту реконструкції Дегтярівського шляхопроводу. Орієнтовно роботи триватимуть до 30 листопада. На час робіт рух на розв’язці організували за принципом турбіни, проїзд забезпечений в усі напрямки.

У перший тиждень робіт дорожники демонтували 13 балок споруди. Очікується, що після оновлення Дегтярівський шляхопровід буде вищим і ширшим. На ньому облаштують велодоріжки і тротуари для пішоходів.

Також стартував капітальний ремонт вул. Олександра Довженка.

Через ремонт шляхопроводу на Дегтярівській змінює роботу громадський транспорт. З 1 червня закрили рух трамвайних маршрутів № 14 і № 15. До 30 листопада замість них курсуватимуть автобуси. Через капітальний ремонт вулиці Олександра Довженка тимчасово змінили рух тролейбусів.