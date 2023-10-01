Ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше. Зараз це близько 1,6 мільярда доларів США на оборону та 1,23 мільярда доларів США прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Фейсбук.

Натомість "шатдаун" американського уряду міг би мати негативний вплив на втілення поточних програм для України, пояснив Ніколенко.

За його словами, зараз українська влада активно працює із американськими партнерами, аби нове бюджетне рішення США, яке буде напрацьоване протягом наступних 45 днів, включало нові кошти для допомоги Україні.

"Не забуваємо, що в США зараз тривають внутрішньополітичні дискусії, повʼязані із американським політичним процесом. Підтримка України залишається непохитно міцною як в Адміністрації США, так і в обидвох партіях і палатах Конгресу США, а головне — серед американського народу", — зазначив речник МЗС.

За три години до настання 1 жовтня, Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт тимчасового фінансування уряду терміном до 17 листопада, який міститиме 16 млрд доларів. Менш ніж за годину до 1 жовтня цей проєкт підписав американський президент Джо Байден. Це означає, що США уникнули шатдауну.

Раніше цього ж дня, 30 вересня, Палата представників Конгресу ухвалила цей законопроєктіз результатами 335 проти 91, проте без допомоги Україні.

Це законодавство зберігає фінансування уряду на існуючому рівні до 17 листопада та дозволяє виділяти додаткові кошти на допомогу постраждалим від стихійних лих, даючи Конгресу більше часу для досягнення угоди про фінансування на цілий рік.

Спікер Конгресу Кевін Маккарті заявив, що угоду про допомогу Україні слід розглядати в окремо визначений час. Сенат повернеться до роботи вже у вівторок, 3 жовтня.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав проміжний законопроєкт, щоб запобігти закриттю американського уряду.

Що таке шатдаун

У США з кінця ХІХ століття існує закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Шатдаун (англійською буквально — "закриття") настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписом затвердити фінансування цих органів.

У США, на відміну від України, немає єдиного закону про бюджет. Для фінансування відомств чи програм потрібні різні законопроєкти, усього їх 12. Часто на їхнє погодження між обома палатами й Білим домом йде багато часу. Тому зазвичай до 1 жовтня — коли у Штатах починається новий фінансовий рік — усі їх не ухвалюють.

На цей випадок існує практика ухвалення резолюції про продовження фінансування (continuing resolution) — документа, який зберігає федеральне фінансування на рівні минулого року на визначений термін, плюс — може передбачати додаткові кошти на окремі програми.