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Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
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Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 28 вересня, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення з нагоди Дня захисників і захисниць України, який вперше відзначається 1 жовтня.

Відео звернення президента оприлюднене в Телеграм.

"Важкі часи зробили нас сильними. А сильні наближають переможні часи. Крок за кроком. Сьогодні, завтра, щодня, щохвилини. Ні планово, ні аварійно ніхто не має й не зможе "відключити" нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми припинили б спротив і боротьбу, окрім однієї — нашої перемоги. Щоденно наближаючи її, ми кажемо: "Будемо боротися стільки, скільки буде потрібно!" — сказав Зеленський.

День захисників України почали відзначити 14 жовтня з 2015 року. Цього ж дня відзначалося свято Покрова Пресвятої Богородиці, яка вважається покровителькою українських козаків. Також 14 жовтня — це офіційний день заснування Української повстанської армії.

У 2021 році свято трансформувалося у День захисників та захисниць. А після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар було перенесено на 1 жовтня.

Також у першу неділю жовтня своє професійне свято відзначають бійці Тероборони. Подія була запроваджена 2020 року.

Президент 16 березня 2022 року підписав указ про щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о девʼятій ранку за загиблими внаслідок російської агресії.

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