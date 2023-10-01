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Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
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Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам

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Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Фото: Telegram/Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у День захисників подякував українським воїнам.

Відповідне відео зранку 1 жовтня було оприлюднене у Фейсбуці.

"Сьогодні та повсякчас дякую всім, хто стоїть на захисті нашої країни, дає гідну відсіч окупантам та наближає перемогу", — сказав Залужний.

За словами Залужного, це свято кожного, хто обороняє Батьківщину. Це день героїв: у формі Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки, Держприкордонслужби, поліцейських, чи рятувальників. Тих, хто воює зі зброєю в руках, у білих халатах чи допомагаючи із забезпеченням, відновлюючи енергетику чи навчаючи дітей.

"Навпроти нас — ворог. Підступний, який убиває і тих, хто зі зброєю, і тих, хто її не має. У ворога є мета — знищити нас і нашу державу. Але я впевнений — йому це не вдасться. І всі ми доводимо це щодня. На кожному клаптику нашої землі. Знищуючи противника”, — сказав Головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що захисник та захисниця — це не просто слова, це важка робота щохвилини, щогодини, щодня для перемоги, це боротьба, біль, кров і сльози заради майбутнього.

“Усі ті, хто відчуває свою силу, щиро радіє перемогам і схиляє голову перед тими, хто на щиті. Хай береже вас Бог і Покров Святої Богородиці! Дякую тобі, кожен захиснику і кожна захиснице!” — сказав Залужний.

День захисників України почали відзначити 14 жовтня з 2015 року. Цього ж дня відзначалося свято Покрова Пресвятої Богородиці, яка вважається покровителькою українських козаків. Також 14 жовтня — це офіційний день заснування Української повстанської армії.

У 2021 році свято трансформувалося у День захисників та захисниць. А після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар було перенесено на 1 жовтня.

Також у першу неділю жовтня своє професійне свято відзначають бійці Тероборони. Подія була запроваджена 2020 року.

Президент 16 березня 2022 року підписав указ про щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о девʼятій ранку за загиблими внаслідок російської агресії.

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