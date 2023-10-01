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Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
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Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

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Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Фото: УНІАН

Сьогодні, 1 жовтня, Україна вперше відзначає День захисників і захисниць та День українського козацтва у нову дату. Президент України Володимир Зеленський закликав усіх українців о 09:00 вшанувати загиблих воїнів хвилиною мовчання.

"Хоч би де ви були – вдома чи на роботі, на центральній площі великого міста чи на вуличці маленького села – зупиніться. Зупиніться на хвилину, щоб подякувати тим, хто захищає нас, б’ючись за свободу держави. Зупиніться, щоб ушанувати пам’ять захисників і захисниць, які віддали життя за Україну", — написав Володимир Зеленський у Telegram.

День захисників України почали відзначити 14 жовтня з 2015 року. Цього ж дня відзначалося свято Покрова Пресвятої Богородиці, яка вважається покровителькою українських козаків. Також 14 жовтня — це офіційний день заснування Української повстанської армії.

У 2021 році свято трансформувалося у День захисників та захисниць. А після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар було перенесено на 1 жовтня.

Також у першу неділю жовтня своє професійне свято відзначають бійці Тероборони. Подія була запроваджена 2020 року.

Президент 16 березня 2022 року підписав указ про щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о девʼятій ранку за загиблими внаслідок російської агресії.

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