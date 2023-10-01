Оборонні витрати Росії мають різко зрости до приблизно 30 відсотків від загальних державних витрат у 2024 році. Про це свідчать документи, які, ймовірно, просочилися з Міністерства фінансів Росії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

За даними британських розвідників, міністерство фінансів РФ пропонує оборонний бюджет у розмірі 10,8 трильйона рублів, що еквівалентно приблизно 6 відсоткам ВВП і збільшиться на 68 відсотків у порівнянні з 2023 роком.

“Дуже ймовірно, що Росія зможе підтримувати такий рівень оборонних витрат до 2024 року, але лише за рахунок економіки в цілому”, — йдеться у звіті британської розвідки.

Повна інформація про російські оборонні витрати завжди засекречена, але ці цифри свідчать про те, що Росія готується до подальших багаторічних бойових дій в Україні, відзначають британські розвідники.

“Це сталося після публічних коментарів міністра оборони Сергія Шойгу 27 вересня 2023 року, в яких він припустив, що готовий до продовження конфлікту у 2025 році”, — зазначили у британській розвідці.