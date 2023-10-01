Хвилиною мовчання, молебнем та ходою ветеранів розпочали відзначення Дня захисників і захисниць України в Івано-Франківську, повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.

Хода ветеранів у Івано-Франківську. 1 жовтня 2023 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

О 9:00 місто зупинилося, щоб вшанувати полеглих воїнів.

Командир оперативного призначення 50 полку Нацгвардії України, капітан Юрій Гапончук під час ходи ветеранів у Івано-Франківську. 1 жовтня 2023 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Дуже важливо показати свою незламність як для нашого суспільства, так і для інших держав. Хода — це вшанування найкращих людей, які віддали своє життя за Україну. Думаю, що потрібно підтримувати цю традицію", — каже командир оперативного призначення 50 полку Нацгвардії України, капітан Юрій Гапончук.

Хода ветеранів у Івано-Франківську. 1 жовтня 2023 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Від Меморіального скверу ветерани та ветеранки російсько-української війни, учасники АТО/ООС, чинні військовослужбовці, рідні полеглих бійців та жителі Івано-Франківської громади рушили за маршрутом: "Стометрівка" — вулиця Шевченка — парафіяльно-гарнізонний храм Різдва Христового на вулиці Довженка.

Хода ветеранів у Івано-Франківську. 1 жовтня 2023 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Мати поліцейського Володимира Шарабуряка, який загинув у 2014 році у збитому росіянами гелікоптері "МІ-8" поблизу гори Карачун на Донеччині, Ольга Шарабуряк з портретом сина бере участь у ході.

Мати поліцейського Володимира Шарабуряка, який загинув у 2014 році у збитому росіянами гелікоптері "МІ-8" поблизу гори Карачун на Донеччині, Ольга Шарабуряк. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Сьогодні син — разом зі мною. Всі наші батьки з портретами полеглих дітей беруть участь у цій ході. І ми дуже тішимося, що нас запросили, і що такий день настав, коли наші діти — разом зі всіма хлопцями, які прийшли з тої пекельної війни. Минає вже десятий рік від загибелі сина, але ми, матері, пам'ятаємо. Біль у серці не згасає так, як і в тих матерів, в яких кожного дня гинуть діти", — каже Ольга Шарабуряк.

Хода ветеранів у Івано-Франківську. 1 жовтня 2023 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Від початку повномасштабної війни — це перша велична хода в Івано-Франківську. Є перше таке пам'ятне місце, де наших захисників поховали, — Меморіальний сквер. Є алея зі світлинами наших полеглих воїнів, тож оминути це місце ми не могли. Тому почали ходу зі скверу", — каже начальник управління внутрішньої політики міської ради Ігор Кінаш.

Хода ветеранів у Івано-Франківську. 1 жовтня 2023 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

У парафіяльно-гарнізонному храмі Різдва Христового священники відправили молебень за перемогу, а згодом на Алеї героїв у Чукалівці — панахиду за полеглими воїнами.

Молебень за перемогу у гарнізонному храмі, 1 жовтня 2023 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

За словами поліцейських, у ході взяли участь орієнтовно 700 людей.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

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