У Чернівцях запрацював денний квиток для проїзду у комунальному транспорті

З 1 жовтня у Чернівцях впроваджують денний квиток для проїзду у тролейбусах та комунальних автобусах. Квиток дає право на необмежену кількість поїздок впродовж дня. Вартість квитка — 50 гривень.

Про це у коментарі Суспільному сказав заступник начальника Чернівецького тролейбусного управління Сергій Івасюк.

За його словами, квиток діятиме з моменту першої валідації й до 23 години поточної доби, коли завалідували квиток.

Придбати квиток можна буде у водія.

"Для зручності пасажира, який приїжджає в Чернівці не так часто, прийняли рішення ввести денний проїзний квиток. З 1 жовтня упродовж місяця побачимо, наскільки сприйме цей квиток громада. і будемо приймати рішення, чи залишати його, чи думати стосовно інших варіантів", — каже Івасюк.

На яких маршрутах діє квиток "Денний"

Квиток можна використати на всіх тролейбусних маршрутах, а також комунальних автобусних маршрутах №: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 23, 29.

Що відомо про оплату проїзду у Чернівцях

У 2023 році у Чернівцях почали впроваджувати електронний квиток. У червні місто відмовилося від готівкової оплати проїзду у тролейбусах, а з серпня й у комунальних автобусах. Для цього у транспорті встановили валідатори.

Оплатити за проїзд можна, приклавши до валідатора банківську картку; через додаток "Приват24", відсканувавши QR-код в салоні тролейбуса, або купивши квиток за готівку через термінали самообслуговування EasyPay, City24 та iBox. Такими квитками потрібно скористатися впродовж години.

Водночас на маршрутах приватних перевізників Чернівців за проїзд можна платити готівкою.

За неоплачену поїздку контролери штрафують, розмір штрафу у тролейбусах — 200 гривень, у маршрутках — 280 гривень.

Для пільговиків розробили транспортні картки "Пільгова", "Учнівська" та "Студентська". Картка надає право на безоплатний проїзд у комунальному транспорті. Як отримати транспортну картку, ми писали раніше.

У Чернівцях на отримання транспортної картки подалася 31 тисяча пенсіонерів, учасників бойових дій та інших людей пільгової категорії. 16 тисяч з них отримали картки – це 50% пільговиків від тих, хто подав заявки.

Також отримати картку можуть пільговики, які працюють у Чернівцях, але живуть в інших громадах. Як це зробити, ми писали тут. Щодо решти пільговиків з інших громад, то вони зможуть отримати транспортну картку, якщо їхня громада укладе договір з ЧТУ на компенсацію вартості проїзду.

Наразі три громади уклали договір з ЧТУ, щоб компенсувати безплатний проїзд пільговиків у тролейбусах та комунальних автобусах №6,8,9,15.

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