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У Чернівцях запрацював денний квиток для проїзду у комунальному транспорті
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У Чернівцях запрацював денний квиток для проїзду у комунальному транспорті

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У Чернівцях запрацював денний квиток для проїзду у комунальному транспорті
Фото: Марія Пайлик/Суспільне Чернівці

З 1 жовтня у Чернівцях впроваджують денний квиток для проїзду у тролейбусах та комунальних автобусах. Квиток дає право на необмежену кількість поїздок впродовж дня. Вартість квитка — 50 гривень.

Про це у коментарі Суспільному сказав заступник начальника Чернівецького тролейбусного управління Сергій Івасюк.

За його словами, квиток діятиме з моменту першої валідації й до 23 години поточної доби, коли завалідували квиток.

Придбати квиток можна буде у водія.

"Для зручності пасажира, який приїжджає в Чернівці не так часто, прийняли рішення ввести денний проїзний квиток. З 1 жовтня упродовж місяця побачимо, наскільки сприйме цей квиток громада. і будемо приймати рішення, чи залишати його, чи думати стосовно інших варіантів", — каже Івасюк.

На яких маршрутах діє квиток "Денний"

Квиток можна використати на всіх тролейбусних маршрутах, а також комунальних автобусних маршрутах №: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 23, 29.

Що відомо про оплату проїзду у Чернівцях

  • У 2023 році у Чернівцях почали впроваджувати електронний квиток. У червні місто відмовилося від готівкової оплати проїзду у тролейбусах, а з серпня й у комунальних автобусах. Для цього у транспорті встановили валідатори.
  • Оплатити за проїзд можна, приклавши до валідатора банківську картку; через додаток "Приват24", відсканувавши QR-код в салоні тролейбуса, або купивши квиток за готівку через термінали самообслуговування EasyPay, City24 та iBox. Такими квитками потрібно скористатися впродовж години.
  • Водночас на маршрутах приватних перевізників Чернівців за проїзд можна платити готівкою.
  • За неоплачену поїздку контролери штрафують, розмір штрафу у тролейбусах — 200 гривень, у маршрутках — 280 гривень.
  • Для пільговиків розробили транспортні картки "Пільгова", "Учнівська" та "Студентська". Картка надає право на безоплатний проїзд у комунальному транспорті. Як отримати транспортну картку, ми писали раніше.
  • У Чернівцях на отримання транспортної картки подалася 31 тисяча пенсіонерів, учасників бойових дій та інших людей пільгової категорії. 16 тисяч з них отримали картки – це 50% пільговиків від тих, хто подав заявки.
  • Також отримати картку можуть пільговики, які працюють у Чернівцях, але живуть в інших громадах. Як це зробити, ми писали тут. Щодо решти пільговиків з інших громад, то вони зможуть отримати транспортну картку, якщо їхня громада укладе договір з ЧТУ на компенсацію вартості проїзду.
  • Наразі три громади уклали договір з ЧТУ, щоб компенсувати безплатний проїзд пільговиків у тролейбусах та комунальних автобусах №6,8,9,15.

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