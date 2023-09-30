Напередодні Дня вчителя завідувач кафедри фізики Херсонського фізико-технічного ліцею Максим Пашко отримав нагороду від Президента України Володимира Зеленського.

Про це вчитель Максим Пашко розповів Суспільному.

"Мене нагороджували як людину, яка підготувала переможницю всесвітньої олімпіади з фізики у Токіо. Сама переможниця, Марина Богдан — моя учениця з Херсона. Через війну вона переїхала на навчання до Києва", — розповів викладач.

Завідувач кафедри фізики працює у Херсонському фізико-технічному ліцеї 25 років, багато його вихованців стали призерами всесвітніх олімпіад. Максим Пашко є одним із тренерів збірної України з фізики.

Рік тому, виїхавши з окупованого Херсона, разом із колегами за підтримки закордонних учених, він створив онлайн-курс фізики — безплатний для учнів, щоб підтримати їх у бажанні займатися цією наукою.

"За цей рік наша онлайн-школа OnlinePhysicsSchool реалізувала багато цікавих і корисних проєктів. Це й розроблений курс підготовки до олімпіад із фізики, і двомісячні курси підготовки випускників до НМТ, і авторські курси з астрофізики, акустики, програмування. Наші викладачі влітку провели тритижневу виїзну науково-мотиваційну школу для дітей військовослужбовців. Крім того, провели інтенсивну підготовку збірної команди українських школярів до Всесвітньої олімпіади з фізики в Японії. Результатом стали одна срібна та чотири бронзові медалі. А зараз онлайн-школа почала свій другий навчальний рік — вона відкрита, безплатна та об'єднує тих, хто цікавиться чудовою наукою - фізикою, як учнів, так і вчителів", — розповів Максим Пашко.

За свою діяльність у жовтні 2022 року Максим Пашко отримав орден "За заслуги" ІІ ступеню. Нагородою в цьому році стала Президентська премія.

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