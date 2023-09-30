Українські освітяни з початку активної фази війни стали захистом і прихистком своїм вихованцям і учням. Через відсутність електроенергії восени та взимку минулого року вчителі шукали інтернет в пунктах незламності чи в магазинах, читали свої уроки та лекції з торгово-розважальних центрів, вели заняття з укриття під час повітряних тривог. Як працювати в таких умовах та як навчатися дітям сьогодні, напередодні Дня вчителя розповів в інтерв'ю "Українське радіо Одеса" "Заслужений вчитель" з Одеси Максим Трубніков.

Максим Трубніков у педагогіці близько 20 років. Зараз викладає музику та мистецтво в Одеському ліцеї №9. Також він — фронтмен рок-гурту "Друже Музико" та реконструктор українських старосвітських інструментів. У 2022 році чоловік отримав звання "учитель року" в номінації мистецтво.

Значними викликами для батьків, учнів і вчителів минулого року стали відключення світла зокрема. Якою була ваша вчительська праця в цих умовах?

Особливо для себе я знайшов такий формат, як відеоурок. За минулий навчальний рік я зняв більше ніж 250. Особливо для тих, хто був змушений виїхати за кордон, особливо в інші часові пояси, відеоуроки зробили дуже багато для них. Це, в першу чергу, можливість у будь-який зручний момент, не дивлячись на різницю в часі, передивитися відеоурок, побачити Максима Валерійовича. Можливо не напряму поспілкуватися, але так чи інакше отримати всю необхідну інформацію, отримати домашнє завдання.

Якщо це власні авторські напрацювання, дитина не просто переходить за посиланням і дивиться когось або просто якусь підбірку матеріалів. Вони бачать свого вчителя, який вітається, його репліки, його пояснення, до яких вони звикли з тих часів, коли ми ще навчалися у звичайному форматі.

Максим Трубніков отримує звання "Заслужений вчитель України". Фото: Максим Трубніков/Facebook

А чи були у вас ситуації, коли вам доводилося шукати wi-fi у торгових центрах або записувати свої лекції з укриття?

Я думаю що кожен з цим стикався. Я думаю, що навіть якщо щось подібне і може відбуватися в цьому році, то вже не будемо мати таких масштабів. По-перше, ми вже маємо великий досвід. Ми своєю чергою в нашому навчальному закладі заздалегідь, ще влітку, приготувалися до подібних репетицій. Тому маємо й інтернет, який буде працювати, навіть тоді коли світла не буде, маємо можливості генераторів тощо. Ми впевнені в тому, що не дивлячись на будь-які проблеми, можливі загрози й перепони, ми будемо продовжувати навчати.

Максим Трубніков виступив перед військовими у складі "Музичного батальйону". Фото: Максим Трубніков/Facebook

Максим, ви зауважили, що відзняли понад 200 своїх відеоуроків. Як отримувати від них зворотний зв'язок, власне коли вони просто можуть дивитися ваші уроки, але не мати з вами контакту напряму?

Тут відповідь, як для мене, полягає в наступному — це якомога більше творчості. У першу чергу треба бути харизматичним лідером, який заслуговує певної поваги, і вести за собою, показувати на своєму власному прикладі та заохочувати до творчості, пропонувати цікаві креативні завдання. Скажімо так, сучасно підходити до викладання матеріалу.

Якщо ми згадуємо відеоуроки, які були у пригоді минулого року, то величезна кількість такого зацікавлення я отримав не тільки від дітей, але і від батьків. І дійсно можливо це відповідь на те запитання, чи взагалі подібне потрібно, чи можливо зацікавити як малечу, так і дорослих, викладанням навіть в такому форматі.

Волонтерська діяльність вчителя Максима Трубнікова. Фото: Максим Трубніков/Facebook

А можете розказати про якісь конкретні приклади?

Розповідати одну і ту саму тему можна абсолютно по-різному. Якщо ми підходимо, як я вже сказав, креативно, сучасно, цікаво та залучаємо сучасні технології, даємо можливості дітям проявляти себе. Наприклад, ви можете тисячу разів забороняти на уроці мобільний телефон, але від того, в принципі, нічого не доб'єтеся. Краще в цьому випадку навпаки вигадати такі моменти, щоби цей мобільний телефон був використаний.

На тому самому уроці пропоную щось подібне, говорю: "Діти, а зараз попрошу не ховати телефони, а дістати їх. І ми з вами зараз пройдемо незвичайне тестування". Чи сучасну гру, в якій ми безпосередньо будемо обирати відповіді. Це яскраво, все це цікаво, все це дійсно по ігровому. Я думаю, що кожен вчитель за бажанням зможе у своїй дисципліні знайти такі цікаві речі.

Максим Трубніков отримав звання "Заслужений вчитель України". Фото: Максим Трубніков/Facebook

Якщо раптом в цьому році Росія знову буде намагатися нищити об'єкти критичної інфраструктури і залишати тисячі домівок в темряві, що можете порадити іншим вчителям? Який має бути у них алгоритм дій за таких умов, як до цього підготуватися?

В першу чергу, я думаю, що тут слід, щоб все йшло від адміністрації. У нас така можливість є і, як то кажуть, всім бажаємо. Щоб колектив і адміністрація навчального закладу були зацікавлені продовжувати якісну освіту, якісне навчання. Тому ні для кого не секрет, що так чи інакше генератор — це такі вже реалії, які необхідні на цей момент. І кожен навчальний заклад має завестися подібними речами. Що можна порадити вчителям — це шукати робочі місця, мати бажання працювати під час блекаутів і доносити інформацію до своїх учнів.

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