30 вересня на Вічевому майдані в Івано-Франківську відбулася акція "День здоров'я", присвячена Всесвітньому дню серця, повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.

Під час акції люди могли безкоштовно зробити електрокардіограму, проконсультуватися з кардіологом та психологом, зробити флюорографію, виміряти артеріальний тиск, рівень глюкози в крові, перевірити зір, пройти швидкий тест на COVID-19.

Захід організували працівники Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, розповідає заступниця генерального директора установи Оксана Сенюк.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Можна було також отримати поради щодо здорового способу життя, профілактики серцево-судинних захворювань", — каже Оксана Сенюк.

На захід зі своєю мамою прийшла Юлія Лашта. Жінка каже: вирішили зробити кардіограму.

"Цікавив кардіолог як мене, так і маму. Кожен для себе має щорічно проходити профілактичні огляди й це ніколи не буде зайвим", — говорить Юлія Лашта.

Результати електрокардіограми можна онлайн переслати іншому лікарю для консультування, каже лікарка виїзної бригади № 50 центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Марія Біллєр-Катрич.

"У нас є апарат, який не тільки знімає електрокардіограму, а ми можемо в онлайн-режимі надіслати цю кардіограму нашому лікарю-консультанту, який перебуває у центрі екстреної допомоги. Він може нам допомогти у випадку якогось сумнівного діагнозу", — каже Марія Біллєр-Катрич.

На одній з локацій лікарка медицини невідкладних станів Романія Іванюк навчала людей надавати домедичну допомогу.

"Такі уміння необхідні всім людям. Навички, які в реальному часі рятують життя. Це є перша домедична допомога", — розповідає Романія Іванюк.

"День здоров'я" у Франківську. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Відвідувачка Марія Долішня з 10-річним сином Матвієм тренувалися робити непрямий масаж серця.

"Ми часто чуємо, як надавати першу допомогу за відсутності дихання. Я теж завжди читала, а тут є така можливість спробувати. То ми зі сином тренуємося", — говорить Марія Долішня.

У межах акції "День здоров’я" можна було зробити щеплення проти кору, паротиту, краснухи (КПК), правця (АДП-М) та COVID-19.

Де на Франківщині пройшов "День здоров'я"

Виїзна акція "День здоров’я" стартувала на початку квітня 2023 року в Івано-Франківській області. В її межах медики вже обстежили жителів Рожнятівської, Івано-Франківської, Лисецької, Надвірнянської та Косівської, Долинської громад.

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