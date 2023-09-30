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Родичів безвісти зниклих воїнів з Тернопільщини попереджають про шахраїв
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Родичів безвісти зниклих воїнів з Тернопільщини попереджають про шахраїв

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Родичів безвісти зниклих воїнів з Тернопільщини попереджають про шахраїв
Роман Свірський в ефірі Українського радіо Тернопіль. Фото: Суспільне Тернопіль

Часто у соцмережах люди шукають зниклих на війні родичів, розміщуючи всі дані про них або свої контакти. Жителів Тернопільщини попереджають, що цим користуються шахраї. Чому не варто публікувати такі матеріали у соцмережах, розповів в ефірі Українського радіо Тернопіль старший інспектор Департаменту кіберполіції Нацполіції Тернопільщини Роман Свірський.

За його словами, сьогодні родини безвісти зниклих часто потрапляють в пастку шахраїв.

“До людини, яка опублікувала оголошення про пошук зниклого, починають телефонувати різні люди, представляючись “вагнерівцями” чи іншими злочинцями, кидають фото з зображенням крові на підлозі і шантажують, якщо зараз не надіслати гроші, родич помре”, — розповідає Роман Свірський.

Старший інспектор Департаменту кіберполіції каже, зазвичай дзвінки від шахраїв з непідконтрольних Україні територій. За його словами, інший вид злочину, пов’язаний зі зниклими безвісти воїнами, коли в оголошенні розміщують його номер телефону.

“Це сигнал для шахраїв, що ця особа не може користуватися цим номером телефону. Вони його різними способами перевипускають і знімають усі кошти, оскільки мають доступ до його онлайн-банкінгу”.

Шахраї трапляються у групах, які створені для пошуку зниклих військових, говорить Роман Свірський. Він каже, у такі групи додається людина, яка начебто знає про солдата, але для збору інформації їй потрібні кошти. Люди вірять та починають збір грошей, а шахрайський акаунт невдовзі зникає із соцмережі.

Роман Свірський каже, якщо у сім’ї є зниклий на фронті безвісти, то не шукайте його через соцмережі. Цим займаються спеціальні служби.

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