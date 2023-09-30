В Одесі люди вже понад місяць виходять на пікет проти тендерів, які вважають недоречними під час війни. Зокрема йдеться про реконструкцію Київського райсуду та Театру юного глядача за гроші міського бюджету. На їхню думку, ці кошти мають бути направлені на допомогу армії.

Про це повідомив кореспондент Суспільного з місця подій.

Вони прийшли з плакатами "ЗСУ в першу чергу", "Припиніть вже плутати сліди грошей на ЗСУ", "Досить брехати, гроші людей для ЗСУ!".

Останній пікет проти тендерів в Одесі пройшов 27 вересня, у день засідання міськради. Тоді представників мітингувальників запросили до зали та дали можливість висловитися біля трибуни.

Протестувальники на пікеті проти тендерів, 30 вересня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

Люди на пікеті під мерією в Одесі, 30 вересня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

Одесити вийшли на пікет проти тендерів, 30 вересня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

Одесити на пікеті проти тендерів, 30 вересня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

Що відомо про пікет проти тендерів в Одесі

Перша акція протесту на Думській площі відбулась 28 серпня, також вона проходила на День міста 2 вересня, у понеділок 4 вересня та 9 вересня. А ще 16 вересня та 23 вересня.

8 серпня на Prozorro управління капбудівництва Одеської міськради опублікувало тендер на реконструкцію будівлі на вулиці Варненській, 3а. За цією адресою розташований Київський районний суд Одеси. Реконструкцію оцінили в 106,2 мільйона гривень.

Також оголосили тендер на понад 31 мільйон гривень на реставрацію фасадів та покрівлі Театру юного глядача імені Юрія Олеші. Замовником виступив Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОДА.

19 серпня в Одесі оголосили тендер на шість мільйонів гривень для закупівлі саджанців дерев. Замовником виступило КП "Місьзелентрест". Однак 8 вересня тендер скасували на підставі листа Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України від 06.09.2023 року. Натомість в той же день на сайті держзакупівель розмістили новий аналогічний тендер.

Дві фракції міськради — "Європейська солідарність" і "Слуга народу" звернулись 25 серпня до міського голови Одеси з проханням скасувати тендер на ремонт Київського райсуду.

В Одеській міськраді 27 серпня зазначили, що 106 млн гривень ціна усього проєкту, а на ремонт виділили 10 млн грн, які підуть виключно на прибудову приміщення для перебування затриманих і правоохоронців, які їх супроводжують.

3 вересня, в Одесі попередньо обрали підрядника для ремонту Театру юного глядача ім. Юрія Олеші за 31 млн гривень.

5 вересня до мітингувальників, які протестують біля мерії Одеси через начебто недоцільну розтрату бюджету, вийшов міський голова Геннадій Труханов. Це вперше з моменту початку протесту, їхня розмова тривала понад пів години.

5 вересня управління капітального будівництва Одеської міськради уклало договір на реконструкцію будівлі Київського райсуду за 106 мільйонів гривень. Виконувати робити буде компанія "Ремонтно-будівельна дільниця "Одесголовпостач".

17 вересня стало відомо, що очільник Одеської ОВА Олег Кіпер направив листа до Геннадія Труханова стосовно тендерів на ремонт Київського райсуду та закупівлі багаторічних рослин для міста. Де зазначив, що реконструкція суду за понад 100 мільйонів гривень не є необхідною під час війни. Аналогічним є і виділення грошей на багаторічні насадження.

22 вересня постійна комісія Одеської міськради з питань планування, бюджету і фінансів не підтримала пропозицію зі скасування тендера на ремонт Київського райсуду. Для цього не вистачило одного голосу.

27 вересня депутати Одеської міськради не підтримали пропозицію своїх колег із бюджетної комісії про зняття грошей з фінансування ремонту Київського райсуду. Йшлося про 10 мільйонів гривень, які закладені у бюджеті на ці роботи у 2023 році.

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