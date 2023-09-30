Сили ППО вночі знищили 30 з 40 "шахедів"

У ніч на 30 вересня 2023 року російські окупанти випустили по Україні близько 40 ударних дронів типу "Shahed". Сили протиповітряної оборони знищили 30 безпілотників.

Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ.

Безпілотники запускали з південного напрямку, з мису Чауда в окупованому Криму.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 30 "шахедів" у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей", — йдеться у повідомленні.

Атака дронів по Україні 30 вересня

Вночі 30 вересня через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників у низці областей оголосили повітряну тривогу. У Вінницькій області пролунало кілька вибухів, працювали сили протиповітряної оборони. Внаслідок влучання в об'єкт інфраструктури у Калинівській громаді виникла сильна пожежа. Про постраждалих інформація не надходила.

"Укрзалізниця" попередила про затримку 11 потягів у зв'язку з нічною атакою російських безпілотників на територію України.